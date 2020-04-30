Москва аннулирует пропуски болеющим коронавирусом и ОРВИ
Москва аннулировала 21,5 тысячи рабочих цифровых пропусков, оформленных заболевшими коронавирусом и ОРВИ, сообщается на официальном сайте мэра города Сергея Собянина.
Отмечается, что заболевшие коронавирусом и ОРВИ обязаны соблюдать самоизоляцию. Последние могут оформить пропуск для посещения врача.
Нарушители самоизоляции получают штраф в размере четырех тысяч рублей и принудительно госпитализируются.
В Москве коронавирусом заразились 50 тысяч, скончались 546 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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