Более 20 домов сгорели при пожаре в рыбацком поселке под Воронежем

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При пожаре в рыбацком поселке в Воронежской области сгорел 21 дом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Возгорание удалось ликвидировать на площади 700 кв.м., заявил источник.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что 17 рыбацких домиков загорелись в Рамонском районе Воронежской области.

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