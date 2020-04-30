Более 20 домов сгорели при пожаре в рыбацком поселке под Воронежем
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При пожаре в рыбацком поселке в Воронежской области сгорел 21 дом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Возгорание удалось ликвидировать на площади 700 кв.м., заявил источник.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что 17 рыбацких домиков загорелись в Рамонском районе Воронежской области.
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