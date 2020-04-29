В США число умерших от COVID-2019 превысило 60 тысяч
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В США от коронавируса нового типа скончались 60 207 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Хопкинса.
Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в Нью-Йорке — 18 076.
Всего в стране выявлено 1 028 217 случаев заражения COVID-2019.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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