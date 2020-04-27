Вывозной рейс Нью-Йорк — Москва предварительно состоится 28 апреля

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Рейс из Нью-Йорка в Москву для вывоза россиян предварительно запланирован на 28 апреля, сообщило Минкомсвязи в Telegram-канале.

«Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № AFL103 Нью-Йорк — Москва запланирован на 28 апреля 2020 в 19.20 (местное время)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсом полетят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

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