Вывозной рейс Нью-Йорк — Москва предварительно состоится 28 апреля
Рейс из Нью-Йорка в Москву для вывоза россиян предварительно запланирован на 28 апреля, сообщило Минкомсвязи в Telegram-канале.
«Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № AFL103 Нью-Йорк — Москва запланирован на 28 апреля 2020 в 19.20 (местное время)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что рейсом полетят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
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