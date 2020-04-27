В Северной Осетии зафиксирован резкий рост числа случаев COVID-19
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В Северной Осетии отмечен резкий рост выявленных случаев заражения коронавируса, передает в понедельник РИА «Новости».
Подобные данные зафиксированы спустя неделю после несанкционированной акции в центре Владикавказа.
Так, согласно информации местного управления Роспотребнадзора, число зараженных за сутки выросло на 148 человек.
Всего же к 27 апреля количество инфицированных составило 549.
Днем ранее число новых зараженных равнялось 53, то есть этот показатель был практически втрое меньше данных за понедельник.