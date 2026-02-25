Литва передаст Украине крупную партию ракет для ПЗРК

Литва передаст Украине 30 ракет для переносного зенитного комплекса (ПЗРК) ближнего действия RBS-70. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны балтийской республики.

«Для Украины это критически важное вооружение, усиливающее ПВО», — приводят там слова министра обороны Литвы Робертаса Каунаса.

До этого в минобороны Литвы сообщили о резервации в текущем году €223 млн на военную помощь Украине. На эту сумму планируется приобрести системы противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские боеприпасы. Кроме того, средства будут потрачены на производство Украиной беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В 2024 году Литва приняла решение ежегодно выделять Киеву на нужды обороны 0,25% своего ВВП, что составляет примерно €190 млн. По словам президента республики Гитанаса Науседы, объем военной помощи, которую Литва оказала Украине, уже превысил €1 млрд.

Ранее Литва выделила Украине деньги на нужды школ и детских домов.