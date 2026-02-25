Размер шрифта
Зеленский прокомментировал сообщения о планах Трампа добиться мира к 4 июля

Зеленский впервые слышит о намерении США завершить конфликт на Украине к 4 июля
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщения о намерении президента США Дональда Трампа добиться завершения конфликта на Украине к 4 июля стали для него «новой информацией». Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита «Украина — страны Северной Европы и Балтии».

«Что касается 4 июля, что США или президент Трамп хотят закончить войну — я могу только поддержать это. Для меня это новая информация, хотя сейчас очень быстро меняется», — отметил он.

По его словам, в ходе переговоров Вашингтон и Киев заявляли о желании закончить конфликт как можно скорее.

Агентство Bloomberg сообщило, что американский лидер намерен добиться окончания конфликта к 250-летию независимости США, которое будет отмечаться 4 июля. Бывший командующий американской армией в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес предположил, что для этого «уже есть договоренности». В то же время эксперты усомнились в возможности подписания мирного соглашения в столь сжатые сроки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уиткофф рассказал, когда может состояться новый раунд переговоров по Украине.

 
