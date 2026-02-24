Воинствующая «начальница Европы»: кто такая Урсула фон дер Ляйен и зачем она снова приехала в Киев

Бывшая министр обороны ФРГ, а ныне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 февраля приехала в Киев на встречу с Владимиром Зеленским, чтобы выразить Украине «непоколебимую поддержку Европы». «Газета.Ru» рассказывает, кто такая Урсула фон дер Ляйен, как она стала главой ЕК, почему ее имя постоянно фигурирует в новостях и чем она известна.

Детство и образование Урсулы фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен родилась 8 октября 1958 года в Брюсселе. Ее отец Эрнст Альбрехт был известным немецким политиком, видным деятелем Христианском-демократического союза Германии. Он работал в Еврокомиссии начальником кабинета Еврокомиссара по конкуренции Ганса фон дер Гребена в Комиссии Хальштейна первая Европейская комиссия, работавшая с 1958-го по июнь 1967 года. Также он длительное время занимал пост премьер-министра Нижней Саксонии. Мать, Хайди Адель Альбрехт, была домохозяйкой и посвятила себя воспитанию детей. Урсула выросла в многодетной семье: у нее было пять братьев и младшая сестра.

Как прадед Урсулы фон дер Ляйен разбогател в России Прадед Урсулы фон дер Ляйен, предприниматель Людвиг Кноп, приехал в Москву в 1839 году. Он представлял фирму по продаже пряжи, но довольно быстро «переквалифицировался» в поставщика оборудования для бумагопрядильных фабрик под будущие доходы от мануфактур. Кроме того, он отправлял на предприятия и инженеров. В результате получилось строительство фабрик «под ключ». Кноп оказал большое влияние на развитие текстильной индустрии в России, его стали называть «отцом русского ситца». За вклад в развитие экономики император Александр II в 1877 году жаловал Кнопу баронский титул, а его состояние к концу жизни оценивалось в 100 млн рублей. В тот момент, когда миллион рублей считался сверхбогатством. Его потомки оставались в России до 1917 года.

В Брюсселе будущая глава Еврокомиссии провела первые 13 лет, училась в Европейской школе в Уккеле коммуна в составе Брюссельского столичного региона. В 1971 году семья переехала в Ганновер, так как отец фон дер Ляйен был избран в орган самоуправления Нижней Саксонии.

Эрнст Альбрехт с женой Хайди-Адель (слева) и пятью из шести детей: Бартольдом, Урсулой, Герхардом-Донатусом, Гансом-Хольгером и Лоренцем, в саду его дома в Ильтене, 1976 год Wolfgang Weihs/dpa/Global Look Press

В университетах Геттингена и Мюнстера фон дер Ляйен изучала экономику. Но окончить обучение ей не удалось.

В конце 1970-х спецслужбы ФРГ предупредили Эрнста Альбрехта, что левая террористическая организация «Фракция Красной армии» готовит похищение его дочери и убийство семьи. Поэтому политик спешно отправил Урсулу в Лондон.

Там девушка жила около года под именем Роуз Лэдсон и училась в Лондонской школе экономики. В силу юного возраста вынужденный переезд не казался Урсуле чем-то страшным: позднее она вспоминала жизнь в столице Великобритании как время свободы, радости и возможности пробовать все.

Эрнст Альбрехт в своем доме в Байнхорне со своей дочерью Урсулой, 1982 год Wolfgang Weihs/dpa/Global Look Press

Когда Урсула вернулась в Германию, то решила изучать медицину. Она поступила в Высшую медицинскую школу Ганновера и окончила ее в 1987 году, а через четыре года получила докторскую степень. В то время она устроилась на работу врачом-ассистентом в гинекологическую клинику при Ганноверском мединституте и проработала там до 1992 года, пока не уехала в США с мужем и детьми.

Семья прожила в Штатах около четырех лет, после чего вернулась в Германию. Фон дер Ляйен работала на кафедре эпидемиологии Ганноверского мединститута. Тогда же она активно занялась политикой.

Начало политической карьеры Урсулы фон дер Ляйен

Еще в 1990 году Урсула фон дер Ляйен вступила в Христианско-демократический союз, в котором состоял ее отец. В 2003 году она прошла в парламент Нижней Саксонии. Ляйен заняла пост министра регионального правительства по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здоровья. Окружение отмечало энтузиазм и энергию Урсулы.

Взлет карьеры Урсулы фон дер Ляйен начался с приходом к власти Ангелы Меркель.

Урсула фон дер Ляйен, 2004 год imago-images.de/Global Look Press

В 2005 году Ляйен стала федеральным министром по делам семьи, пожилых, женщин и молодежи. Ей удалось добиться предоставления права отцам в ФРГ на декретный отпуск, а детям старше года — на место в детском саду.

В 2009 году фон дер Ляйен заняла пост министра труда и общественных дел ФРГ. Она выступала за право женщин занимать должности топ-менеджеров, боролась с бедностью и добилась установления минимального размера оплаты труда.

Урсула фон дер Ляйен, 2009 год imago stock&people/Global Look Press

Популярность Урсулы фон дер Ляйен внутри страны росла, в 2013 году ее называли одной из вероятных преемниц Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. СМИ писали, что Меркель даже просила Ляйен возглавить министерство здравоохранения, но та отказалась.

Урсула фон дер Ляйен на посту министра обороны

В 2013 году Урсула фон дер Ляйен заняла пост министра обороны ФРГ, став первой женщиной, возглавившей военное ведомство страны. Но на этой должности она проявила себя не столь успешно, как прежде. Одним из главных ее достижений считается разработка мер помощи женщинам-военнослужащим и несущим службу матерям.

Урсула фон дер Ляйен посещает казармы Бундсвера, 2013 год imago stock&people/Global Look Press

Несколько лет подряд министра обороны критиковали за плохое состояние военной техники. В 2017 году СМИ сообщали о том, что пригодны всего треть поступивших боевых машин и вертолетов.

В докладе, переданном экспертами председателю бундестага доктору Вольфгангу Шойбле, эксперты отмечали расточительство, слабое состояние боевых танков Leopard 2, отсутствие танкеров в военно-морском флоте, неисправные подлодки и минимальные запасы боеприпасов.

Также фон дер Ляйен засветилась в коррупционном скандале в октябре 2018 года, когда прокуратура Берлина инициировала проверку в связи с чрезмерным привлечением к работе ведомства внешних консультантов.

Расследование продолжилось и в 2019 году. Впоследствии фон дер Ляйен пришлось давать показания перед комитетом по расследованиям бундестага, уже будучи главой Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен, 2019 год Arne Immanuel B?nsch/dpa/Global Look Press

Несмотря на все эти проблемы, за время работы в министерстве обороны ФРГ фон дер Ляйен укрепила свои позиции в ЕС.

Урсула фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен была избрана главой Еврокомиссии 2 июля 2019 года. Она стала первой женщиной в истории, занимающей эту должность. За ее кандидатуру проголосовали 383 депутата из 747, тогда как для избрания необходимо было набрать более 374 голосов.

Выступая в Европарламенте, фон дер Ляйен обещала бороться за права женщин, жестче контролировать уплату налогов IT-компаниями Европы, усилить полномочия Европарламента и создать комитет, который будет отслеживать, все ли страны ЕС придерживаются принципа верховенства закона.

Кристин Лагард, Ангела Меркель и Урсула фон дер Ляйен Yves Herman/Reuters

Среди главных целей она также назвала сокращение вредных выбросов по целевым показателям на 55% до 2030 года и выделение 1 трлн евро на инвестиции в «зеленую» энергетику. Кроме того, фон дер Ляйен предложила расселять спасенных в Средиземном море мигрантов равномерно в странах Евросоюза.

В марте 2024 года Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на второй срок, возглавив партийный список Европейской народной партии фракция с наибольшим количеством мандатов в Европарламенте. В ее программе до 2029 года было заявлено, что она займется укреплением оборонной безопасности ЕС, увеличит число пограничников до 30 тысяч человек, а также будет развивать общеевропейскую систему противовоздушной обороны «Европейский небесный щит».

Урсула фон дер Ляйен Johanna Geron/Reuters

За время работы на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не раз попадала в скандалы и становилась объектом беспощадной критики.

* Закупка вакцин

Первый год пребывания фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии пришелся на пик пандемии коронавируса. Именно тогда она оказалась в центре скандала с закупкой вакцин. По оценкам Financial Times, на закупку 1,8 млрд вакцин было выделено около 35 млрд евро. Но осенью 2021 года СМИ сообщили, что фон дер Ляйен и глава компании Pfizer вели личную СМС-переписку в процессе подготовки сделки (еще до того, как клинические испытания были завершены).

Еврокомиссия отказалась обнародовать переписку — якобы она была удалена. Это вызвало сомнение аудиторов в прозрачности сделки. Фон дер Ляйен заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс. Количество закупаемых вакцин было значительно выше, чем потребности стран-членов ЕС. В итоге около 215 млн вакцин на сумму 4 млрд евро были выброшены.

В 2025 году Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19. А в СМИ прозвучали призывы ввести санкции против главы Еврокомиссии.

* Критика «зеленого курса»

Еще в декабре 2019 года Урсула фон дер Ляйен представила публике «Европейский зеленый курс» — новую стратегию развития, предполагающую сокращение вредных выбросов в атмосферу. Согласно плану, к 2050 году Европа планирует достичь климатической нейтральности баланс между выбросами парниковых газов и поглощением их из атмосферы (например, лесами и другими природными поглотителями), чтобы остановить глобальное потепление.

Однако стратегию раскритиковали независимые обозреватели. Так, Ульрике Рейснер из Австрии назвал «Зеленый курс» экономически проблематичным, так как он «обременяет промышленность Европы издержками и неопределенностью», а также ограничивает международную конкурентоспособность.

* Массовые протесты фермеров

В 2023–2024 годах прокатилась волна протеста европейских фермеров против роста цен на удобрения и топливо, что резко увеличило себестоимость продукции. Протестующие были также недовольны поставками дешевой продукции сельского хозяйства из Латинской Америки и Украины. Акции проходили в Германии, Италии, Испании, Нидерландах, Польше и Франции.

Фермер на акции протеста у здания Европейского парламента в Мадриде, Испания, 26 февраля 2024 года Bernat Armangue/AP

* Охота на волков

Широко обсуждаемой стала еще одна «природоохранная» инициатива Урсулы фон дер Ляйен. В сентябре 2022 года волк забрался в конюшню и растерзал 30-летнюю пони по имени Долли, хозяйкой которой была фон дер Ляйен. Политик, по наблюдениям зоозащитников, словно с цепи сорвалась и решила «отомстить» хищникам. Она не раз выступала за отстрел волков и инициировала кампанию по изменению охранного статуса животных из-за негативного влияния на животноводство. В итоге с марта 2025 года в Европе охоту на волков была разрешена.

* Обвинения в превышении полномочий

В 2023 году разразился скандал между председателем Еврокомиссии и главой Евросовета Шарлем Мишелем из-за Украины и борьбы за власть в ЕС. Мишель раскритиковал инициативы фон дер Ляйен и обвинил главу ЕК в превышении внешнеполитических полномочий.

В превышении полномочий фон дер Ляйен обвиняли и дипломаты ЕС: якобы политик обсуждает и принимает решения в узком кругу подчиненных и игнорирует точку зрения стран-участниц Евросоюза. Например, в октябре 2023 года она приехала в Тель-Авив и выразила солидарность с Израилем, но не призвала власти страны соблюдать международное право в секторе Газа.

* Первые угрозы отставки

В апреле 2025 года несколько СМИ сообщили, что высокопоставленные чиновники рассматривают вариант отставки Урсулы фон дер Ляйен, считая ее «токсичной» для многих процессов внутри союза. Ее также обвинили в кризисе внешнеполитических отношений ЕС и ухудшении отношений с Россией и Китаем.

В июне 2025 года Financial Times написала об угрозе объявления главе ЕК вотума недоверия из-за истории с закупками вакцин. Инициативу тогда поддержали 74 депутата Европарламента (для запуска процедуры достаточно 72 подписи). Однако во время голосования против высказались около половины депутатов, и политик сохранила пост.

* Новые попытки сместить главу ЕК

Второй вотум недоверия инициировала политическая группа «Патриоты за Европу» в сентябре 2025 года. По мнению депутатов, политика руководства Еврокомиссии обернулась полным провалом — решения главы ЕК привели к росту цен на энергоносители и заставили семьи платить больше, а предприятия — закрыться.

Партия «Левые» обвинила фон дер Ляйен в ослаблении Евросоюза, отсутствии прозрачности и недальновидности торговых соглашений с США и Латинской Америкой. Они вынесли свой вотум недоверия. Скандал затронул и президента Франции Эммануэля Макрона: депутат Европарламента от Венгрии Кинга Галь заявила о начале расследования по факту исчезновения СМС-сообщений между Макроном и фон дер Ляйен, касающихся сделки ЕС с «Меркосур» торгово-экономическим союзом в Южной Америке, куда входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7, 11 июня 2021 года Phil Noble/Pool/Reuters

Тогда фон дер Ляйен назвала попытки инициировать ее отставку «ловушкой российских властей».

Она пожаловалась, что руководство России якобы не скрывает презрения к их Союзу и «фундаменту, на котором он построен».

«Сеять расколы, распространять дезинформацию, создавать козла отпущения — все это для того, чтобы настроить европейцев друг против друга, попытаться ослабить нашу бдительность, пока мы сражаемся друг с другом, ослабить нашу решимость и стойкость. Это ловушка, и мы просто не можем в нее попасть», — заявила она во время дебатов на тему вотума недоверия против Еврокомиссии.

Голосование в Европарламенте прошло в октябре 2025 года. Обе инициативы не набрали достаточного количества голосов.

Группа «Патриоты» в декабре 2025 года предприняла еще одну попытку отправить Урсулу фон дер Ляйен в отставку в связи с решением Еврокомиссии подписать соглашение о свободной торговле между ЕС и Южноамериканским общим рынком («Меркосур»). По мнению ряда правых партий, документ разрушит европейское аграрное производства. Но и в этот раз фон дер Ляйен вышла сухой из воды: за объявление вотума недоверия проголосовали 165 из 720 депутатов.

Отношение к России и визиты в Киев

Перед избранием на пост главы Еврокомиссии в 2019 году Урсула фон дер Ляйен объявила о готовности к диалогу с Россией.

Глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер отметил, что избрание новой главы и смена власти на Украине могут открыть окно возможностей для улучшения отношений между Россией и странами Европы. В ответ Владимир Путин заявил: Россия рассчитывает, что новое руководство ЕС будет заинтересовано в восстановлении отношений с Москвой.

Однако после начала военной операции на Украине фон дер Ляйен выступила за поддержку Украины и отказ Евросоюза от российских энергоносителей. Она настаивала на ужесточении санкций в отношении России и поддерживала вступление Украины в ЕС.

С февраля 2022 года глава ЕК несколько раз приезжала в Киев, а также заявляла о реформах в области оборонной промышленности.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, 20 сентября 2024 года Valentyn Ogirenko/Reuters

Урсула фон дер Ляйен не раз позволяла себе нелицеприятные высказывания в адрес России и властей страны. В сентябре 2022 года она переложила на Россию ответственность за рост цен на электроэнергию и газ в ЕС.

«Счета, которые вы нам продемонстрировали, по-французски это действительно можно назвать «невыносимым». Это правда, но знаете что — отправьте эти счета в Москву!» — ответила фон дер Ляйен на критику депутата Обри.

В ноябре того же года глава ЕК в публичном заявлении осудила военную спецоперацию России на Украине. Она заявила о гибели 20 тысяч гражданских лиц и 100 тысяч украинских военных (позже этот фрагмент был удален из записи речи, а Еврокомиссия назвала цифры ошибкой). Фон дер Ляйен предложила России «заплатить» за ущерб.

По мнению фон дер Ляйен, необходимо создать «специализированный суд для расследования и судебного преследования преступлений России» при поддержке ООН, а также структуру для управления средствами.

В феврале 2024 года Евросовет, Еврокомиссия и страны-члены ЕС общими действиями одобрили выделение Украине 50 млрд евро помощи на четыре года, при этом допускалось, что часть средств могут взять из заблокированных российских активов.

В 2024 году Еврокомиссия презентовала военно-промышленную стратегию ЕС, которая предусматривала инвестиции в расширение производства военной техники и боеприпасов.

Тогда же в Европарламенте фон дер Ляйен утверждала, что ЕС нужно готовиться к возможному перемещению военных действий на территории НАТО.

Также глава ЕК имела непосредственное отношение к использованию прибыли от замороженных российских активов на благо Украины. В июле 2024 года она сообщила, что ведомство выделило 1,5 млрд евро доходов от активов России на закупки оружия Киеву.

В июле 2025 года глава ЕК заявила, что ради снижения американских пошлин ЕС полностью откажется от российских нефти и газа в пользу сжиженного природного газа и ядерного топлива из США. За это журналист Чей Боуз назвал ее «немыслимой дурой», которая заявляет, что американский СПГ внезапно стал «доступнее и лучше», что является «наглой ложью».

В 2025 году Урсула фон дер Ляйен объявила «эру вооружения» в Европе.

По ее словам, это нужно сделать, чтобы «отреагировать на краткосрочную необходимость действовать и поддержать Украину» и «взять больше ответственности» за собственную безопасность Евросоюза.

В планах — предоставить странам-членам сообщества кредиты на 150 млрд евро для инвестиций в оборону (в артиллерию, ракеты, боеприпасы, БПЛА, системы ПВО и ПРО). План по перевооружению может мобилизовать около 800 млрд инвестиций за четыре года. 6 марта лидеры ЕС одобрили план, предложенный главой ЕК, однако премьер Венгрии Виктор Орбан отказался подписывать пункт о расширении военной помощи Украине.

Премьер Венгрии не раз критиковал действия Ляйен по поводу Украины. По его словам, глава ЕК предлагает увеличить финансирование страны, в которой «мафия выкачивает деньги» налогоплательщиков из Европы. Орбан посоветовал потребовать реального контроля или приостановить платежи вовсе.

Рекомендациям Ляйен не последовала, и в январе 2026 года вновь угодила в скандал из-за «добрых отношений» с Владимиром Зеленским. По мнению издания Berliner Zeitung, глава ЕК воздерживается от привлечения к ответственности именно Зеленского и снисходительно относится к украинскому правительству.

Визиты в Киев

24 февраля 2026 года Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев уже в десятый раз с начала военной спецоперации. Таким образом Европа хочет показать, что «непоколебимо поддерживает Украину» в финансовом и военном отношении, сообщила глава ЕК.

Обычно фон дер Ляйен приезжала в Киев «не с пустыми руками». В ноябре 2023 года целью ее визита было обсуждение вступления Украины в ЕС. В сентябре 2024 года перед поездкой в Киев глава ЕК анонсировала выделение 160 млн евро для помощи Украине. А в феврале 2025 года фон дер Ляйен посетила столицу Украины для встречи лидеров стран-союзников, чтобы обсудить мирное урегулирование и гарантии безопасности.

Накануне встречи, намеченной на 24 февраля 2026 года, СМИ сообщали о возможной отмене визита. По данным Politico, лидеры ЕС планировали объявить в Киеве о новом пакете санкций и новом кредите на 90 млрд евро, но не согласовали проект: Венгрия наложила вето и на санкции, и на кредит Украине. Тем не менее, в Брюсселе не исключили, что пакет будет согласован позже, уже после визита главы ЕК на Украину.

24 февраля 2026 года Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев поездом. Ее визит совпал с годовщиной начала СВО. Украинские чиновники вручили ей букет желто-голубых цветов. Вслед за главой ЕК в столицу Украины приехалипредседатель Евросовета Антониу Кошта, а также лидеры и представители ряда европейских стран.

Что об Урсуле фон дер Ляйен говорят другие политики

Коллеги не раз отзывались о главе Еврокомиссии нелестно.

«Фон дер Ляйен — наш самый слабый министр. Очевидно, этого достаточно, чтобы стать председателем Еврокомиссии», — возмущенно писал в 2019 году бывший председатель Европарламента Мартин Шульц. В 2024 году он же называл ее «фальшивым» ведущим кандидатом на выборах в ЕС и призывал уйти в отставку.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что фон дер Ляйен — лишь «девочка-прислужница» по сравнению с «вельзевулом» — главой Европейской народной партии Манфредом Вебером, при котором «политика Брюсселя испортилась».

Бывший советник Дональда Трампа Майк Флинн назвал главу ЕК «чокнутой», комментируя заявление фон дер Ляйен о желании вакцинировать 500 миллионов детей к 2030 году.

«Она ненавидит ваших детей. Она даже не была избрана. А еще она кажется чокнутой», — написал он в X.

Представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила известную пословицу, комментируя слова Ляйен о растущих издержках России из-за продолжения конфликта на Украине.

«А им (странам Евросоюза. — «Газета.Ru») Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», — отметила Захарова.

Личная жизнь Урсулы фон дер Ляйен

Узами брака Урсула связала себя в 28 лет. Во время учебы в Высшей медицинской школе в Ганновере она познакомилась с молодым человеком по имени Хайко. Урсула предложила ему помочь, когда он менял колесо (хоть сама и понятия не имела, как это делать). Хайко отказался, но на следующий день сам подошел к ней.

В 1986 году Урсула вышла замуж. Брак был весьма удачным. Хайко происходил из старинного графского рода фон дер Ляйенов, строил научную карьеру, а позже открыл свою фирму по продаже медтехники.

Урсула фон дер Ляйен вместе со своим мужем Хайко, 2024 год Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Уже через год в семье появился первенец — Дэвид. В следующие четыре года — дочери Софи и Доната. В 1992 году Хайко пригласили на работу в Стэндфордский университет, и пара переехала в США. Там появились на свет близнецы Виктория и Йоханна. Как вспоминала глава ЕК позже, ее удивила возможность американских матерей работать.

Когда семья вернулась в Германию, Урсула родила Эгмонта и Грацию. Тогда она устроилась преподавателем в Высшую медицинскую школу Ганновера и активно занималась воспитанием детей. О наследниках главы ЕК мало что известно: старший сын Дэвид стал предпринимателем, а некоторые из дочерей обзавелись своими семьями.