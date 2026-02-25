Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца в ходе заседания Совета Безопасности обменялись репликами по национальному вопросу. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя заявил, что является украинцем, поскольку его родители происходят из запорожских казаков. Поэтому, подчеркнул российский дипломат, он больший украинец, чем Беца и постпред Украины при ООН Андрей Мельник.

Небензя подчеркнул, что у русских и украинцев общая национальность, а вот веру на Украине сейчас «продали за тридцать серебреников».

На это Беца заявила, что Небензя — «не украинец», а русские и украинцы не являются одним народом. По ее словам, русские и украинцы представляют из себя отдельные нации с различной идентичностью и историческим опытом.

25 января Небензя заявил, что Россия располагает возможностью дать отпор в случае передачи Великобританией и Францией ядерного оружия Украине.

Ранее в Госдуме предложили выдавать белорусам и украинцам «карту русского».