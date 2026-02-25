Размер шрифта
Уиткофф сообщил о планах провести встречу с Умеровым в Женеве

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил в ходе конференции YES, что планирует вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером прилететь в Женеву 26 февраля, где они встретятся с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. Его слова приводит украинское издание «Новости. Live».

«Основная цель нашего пребывания в Женеве состоит в том, что мы встречаемся с иранцами, потому что мы пытаемся решить эту ситуацию также дипломатическим путем. Но я разговаривал с Рустемом, с которым общаюсь буквально почти каждый день, и попросил у него получить разрешение от [Владимира] Зеленского на встречу в Женеве», — сказал Уиткофф.

Он уточнил, что цель состоит в том, чтобы продолжить поиски путей достижения мирного соглашения.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женева прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

Ранее на Западе рассказали о ходе переговоров по Украине.

 
