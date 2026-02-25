JW: на Украине опасаются, что референдум по Донбассу может пойти не по плану

На Украине опасаются, что допускаемый президентом страны Владимиром Зеленским референдум по Донбассу приведет к негативным для власти результатам. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt (JW).

В материале отмечается, что 23 февраля около 50 неправительственных организаций призвали Зеленского ни при каких обстоятельствах не допускать проведение референдума о территориальных уступках. Они назвали неконституционным такое голосование, хотя украинская конституция как раз предусматривает именно такой порядок голосования при территориальных изменениях. По мнению JW, это свидетельствует об опасениях на Украине о том, что референдум по Донбассу может пойти не по плану.

12 декабря стало известно, что Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны.

