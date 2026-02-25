Фельдшер назвала главные ошибки, которые чаще всего совершают до приезда скорой помощи

Часто именно те действия, которые близкие или сам пострадавший предпринимают в панике, ухудшают состояние. О самых частых и опасных ошибках, которые люди совершают до приезда скорой помощи, «Газете.Ru» рассказала Владлена Березовская, фельдшер скорой и неотложной помощи, эксперт телеканала «Доктор».

«Пациенты и их родственники часто впадают в панику — и начинают либо делать что-то лишнее и вредное, либо бездействовать, когда помощь нужна немедленно. И то, и другое может привести к ухудшению состояния, потере времени или даже смерти», — предупреждает специалист.

Первая ошибка — ждать, что «само пройдет», теряя «золотой час». Это самая роковая и массовая ошибка при угрожающих жизни состояниях. Особенно это касается инсульта и инфаркта.

«Люди часто думают: «Ну, отнялась рука, перекосило лицо, речь стала невнятной — может, пройдет? Может, давление скачет?» И ждут. А «золотой час», предназначенный для КТ-диагностики и терапии, уходит», — объясняет Березовская.

Почему это опасно? При инсульте гибнут клетки мозга. Каждая минута задержки лечения увеличивает риск необратимой инвалидности. При инфаркте промедление может стоить жизни. Необходимо вызывать скорую немедленно, четко описав симптомы: «Жжет в груди, давит, отдает в руку», «Не двигается рука, речь нарушена». Диспетчер поймет срочность вызова.

Вторая частая ошибка — давать лекарства «на всякий случай». Родственники в панике суют в рот больному таблетки от давления, нитроглицерин, обезболивающие. Это одна из самых опасных практик.

«При инфаркте давление может быть и высоким, и низким. Если человеку с низким давлением дать нитроглицерин, можно «уронить» его до нуля. Это может привести к остановке дыхания, кровообращения и смерти до приезда скорой», — говорит фельдшер.

Почему это опасно? Лекарства могут резко изменить давление, вызвать кровотечение, аллергическую реакцию вплоть до шока, «смазать» симптомы, что затруднит диагностику врачам. Не нужно давать никаких лекарств, если вы не уверены в диагнозе и если человек не является «опытным» кардиологом, обученным своим врачом. Исключение: только если человек с хроническим заболеванием (например, стенокардией) четко знает свой алгоритм действий.

Третья ошибка — активно «помогать»: ходить, разрабатывать, перетаскивать. При подозрении на инсульт или инфаркт люди иногда пытаются «разработать» онемевшую конечность, заставляют больного походить или перетаскивают его на кровать.

«Движения и резкие подъемы еще больше нарушают мозговое кровообращение. Человек может просто умереть до приезда скорой», — подчеркивает эксперт.

Почему это опасно? Любая лишняя нагрузка на сердечно-сосудистую систему в остром состоянии фатальна. Необходимо обеспечить полный покой. Уложить пострадавшего в горизонтальное положение с чуть приподнятой головой и плечами. Не позволять ему вставать и двигаться.

Четвертая ошибка — «спасать» при судорогах и потере сознания неправильно. Увидев человека в эпилептическом припадке или без сознания, многие пытаются разжать ему зубы ложкой, пальцами, кошельком, чтобы он «не прикусил язык».

«Не надо засовывать пальцы, ложки, предметы в ротовую полость. Пациент сломает зубы и может их проглотить, что вызовет удушье, а не помощь», — категорична Березовская.

Другая распространенная ошибка — использование нашатырного спирта.

«Увидели человека без сознания, но дышит он, пульс есть. Не надо лить нашатырь в уши, лицо и глаза. Это приводит к тяжелым и очень болезненным химическим ожогам», — предупреждает фельдшер.

При судорогах необходимо убрать острые предметы вокруг, подложить что-то мягкое под голову. Ничего не вставлять в рот. При потере сознания (если человек дышит): осторожно повернуть голову на бок, чтобы он не захлебнулся слюной или рвотными массами, и не произошло западение языка. Вызвать скорую.

Если дыхания и пульса нет: немедленно начать сердечно-легочную реанимацию (СЛР): 30 компрессий на грудную клетку, затем два вдоха. Не тратить время на хлопки по щекам, обливания водой и поиск нашатыря.

Пятая ошибка — народные средства при ожогах, обморожениях и кровотечениях.

«При ожогах всех видов и степени не надо использовать лед, сметану, масло и другие «бабушкины» средства. Первый этап помощи — только охлаждение прохладной водой (10–15 градусов) в течение 10–15 минут», — говорит врач.

При обморожении нельзя резко согревать конечности в горячей воде или у батареи. При носовом кровотечении, если не было травмы, не стоит сразу его останавливать.

«Носовое кровотечение — часто естественная реакция на резкий подъем давления, своего рода профилактика инсульта. Лучше наклониться вперед и дать крови стечь 3–5 минут, а уже потом приложить холод», — советует специалист.

Фельдшер также рассказала о самых опасных действиях при травмах: пытаться вправить вывих или перелом; извлекать нож, арматуру или другие инородные предметы из тела (извлечение вызовет сильнейшее кровотечение и усугубит ситуацию); накладывать жгут, не зная как (если нет навыка, лучше просто сильно зажать рану руками, по возможности в перчатках).

Что делать, если случилась беда?

«Самое главное — не паниковать, сохранять спокойствие. Четко вызвать скорую, не теряя времени. Будьте рядом с человеком до приезда медиков, чтобы передать им информацию», — резюмирует эксперт.

Короткий алгоритм на все случаи от фельдшера:

Оцените обстановку и обеспечьте безопасность себе и пострадавшему. Вызовите скорую, максимально конкретно описав состояние («без сознания», «не дышит», «сильная боль в груди», «кровотечение»). Не делайте лишнего: не кормите, не поите, не давайте лекарства, не двигайте и не перетаскивайте без крайней необходимости. Окажите только необходимую помощь: при отсутствии дыхания — СЛР, при кровотечении — давящая повязка, при потере сознания — устойчивое боковое положение. Ждите медиков, подготовив документы и краткую историю (что произошло, что дали из лекарств).

«Часто самая лучшая помощь — это не совершить ошибку. Не сделать лишнего, не поддаться панике, не начать лечить неизвестно что. Ваша задача — сохранить человеку жизнь и не ухудшить его состояние до приезда тех, кто знает, как помочь профессионально», — подводит итог Березовская.

Ранее врач назвал простой способ понять, что у вас инсульт.