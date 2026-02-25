Купание на Пхукете грозит штрафом в четверть миллиона рублей

В северной части Пхукета ввели запрет на купание

В Таиланде введен запрет на купание в северной части Пхукета. Об этом сообщает TourDom.ru.

Руководство национального парка Сиринат объяснило запрет соображениями безопасности. На участке от Тха-Чат-Чай в районе моста, который соединяет остров с материком, до Сайкэу очень глубоко и имеются опасные течения.

За нарушение запрета местные жители и туристы должны будут заплатить штраф в 100 тыс. батов (246 тыс. рублей).

Собеседники редакции TourDom.ru пояснили, что эта территория не используется активно для пляжного отдыха. В национальном парке Сиринат действует пропускной режим, и туристы посещают его для знакомства с уникальной природой.

