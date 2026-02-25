Эксперт по КНДР Ланьков рассказал о планах после депортации в Эстонию

Кореевед Ланьков продолжит лекционную поездку после депортации в Эстонию

Российский историк и кореевед Андрей Ланьков заявил РИА Новости, что намерен продолжить свою лекционную поездку после депортации в Эстонию.

Он уточнил, что его задержали перед лекцией.

«Думаю, что ситуация почти что разрешилась, меня депортируют в Эстонию», — сообщил Ланьков.

Кореевед подтвердил, что планирует продолжать лекционную поездку по странам Европы. На 25 февраля у него была запланирована лекция в Таллине, 27 февраля — в Люксембурге, 28 февраля — в Лиссабоне и 2 марта — в Дублине.

До этого портал Delfi рассказал, что в Риге сотрудники полиции задержали Андрея Ланькова. Лекция о КНДР российского востоковеда должна была пройти в столице Латвии во вторник, 24 февраля, в 19:00 по местному времени (20:00 мск).

По словам очевидцев, ученого с занятия увели представители муниципальной полиции. Историка должны были доставить в иммиграционную службу Латвии.

Ранее в Латвии задержали подростков, у которых нашли флаг с надписью «Мы русские, с нами Бог».