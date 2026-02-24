«Успокоиться не могут». Путин заявил, что Украина готовит взрывы на газопроводах в Черном море

Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке Украиной взрывов на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море. По его словам, таким образом Киев хочет «сломать все, что достигнуто на переговорном треке». Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов предупредил, что у Киева есть технические возможности для совершения подобных диверсий.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины заняты организацией подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море. Об этом он сказал на заседании коллегии ФСБ РФ, ссылаясь на оперативную информацию.

«Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемые «Турецкий поток» и «Голубой поток». Никак успокоиться не могут», — сказал российский лидер.

По словам Путина, Киев хочет устроить провокацию, чтобы «сломать все, что достигнуто на переговорном треке» .

Зачем Украине уничтожать газопроводы

Военный обозреватель Виктор Баранец в разговоре с порталом News.ru отметил, что уничтожение российских газопроводов было бы выгодно не только Украине, но и части европейских государств.

«Подрыв «Турецкого» и «Голубого» потоков выгоден Украине и той части ЕС, которая против нефтегазового влияния РФ. Все, как и в ситуации с «Северным потоком». Киеву крайне важно было рассорить Москву с Берлином, Будапештом, Братиславой и другими получателями газа и нефти. <…> Лежит на поверхности, что подрывы выгодны террористам и диверсантам с Украины и элитам из ЕС , поддерживающим Киев. Мы видим целую плеяду других вопросов откровенного вредительства против РФ. И подрыв газопроводов ложится в контекст европейских и украинских террористов», — сказал специалист.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова в комментарии «Ленте.ру» также выразила уверенность, что Киев хочет подорвать российские газопроводы для нанесения ущерба российской экономике, поскольку западные пакеты санкций не оказывают существенного эффекта.

Депутат добавила, что Путин раскрыл полученную информацию, чтобы, вероятно, сделать предостережение: «Теперь это сложно будет сделать. Президент предупредил. Думаю, что это было, видимо, очень прям реализуемо или уже было на грани, чтобы такое сказать до того, как случилось. Дай Бог, чтобы они сейчас одумались и не сделали этого».

Как напомнил «Ридусу» эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов, ранее власти Турции уже рассказывали о попытках Киева подорвать газопроводы в Черном море. После этого Анкара усилила охрану газовых магистралей, поскольку они приносят стране огромную прибыль за счет транзита энергоносителя в Европу. Однако, по его словам, у Киева есть технические возможности для таких диверсий .

При этом эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков указал на тот факт, что Черное море более глубоководное, чем Балтийское, а потому уничтожить эти два газопровода бомбами, заложенными ныряльщиками (как это было с «Северными потоками») невозможно. Тем не менее, риски их повреждения все-таки существует, и при таком развитии событий Россия не смогла бы перенаправить поставки газа на другие направления , допустил он.

«Если мы не поставляем по этим газопроводам, то, соответственно, просто сокращаем добычу. Между «Голубым потоком» и «Турецким потоком» еще можно перекидывать объемы. Если, например, вдруг «Голубой поток» будет поврежден, то часть можно будет перекинуть. Этот газопровод идет только для нужд Турции, а «Турецкий поток» имеет одну нитку для Европы и другую — для самой Турции», — объяснил энергетик.

В октябре 2025 года директор ФСБ Александр Бортников в выступлении на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ также предупреждал, что у Москвы есть сведения о подготовке Украиной при содействии Великобритании планов по диверсии против «Турецкого потока».