Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В Черниговской области под удар попала газовая инфраструктура

В Черниговской области атакован объект газовой инфраструктуры
Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нежинский район Черниговской области Украины подвергся атаке БПЛА. Об этом сообщил глава Нежина Александр Кодола.

По данным местных пабликов, в результате зафиксированы прилеты по объекту газовой инфраструктуры. Начался сильный пожар, который видно за много километров от источника возгорания.

В настоящее время воздушная тревога действует в отдельных районах Харьковской, Сумской и Николаевской областей.

23 февраля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры Украины, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ).

22 февраля в оборонном ведомстве рассказали о поражении логистического центра украинских войск, а также места хранения украинских беспилотников и комплектующих к ним. По данным Минобороны, армия РФ использовала для ударов авиацию, БПЛА, ракетные войска и артиллерию.

Ранее ВС России ударили «Искандерами» по Киеву и Одессе.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!