В Черниговской области под удар попала газовая инфраструктура

Нежинский район Черниговской области Украины подвергся атаке БПЛА. Об этом сообщил глава Нежина Александр Кодола.

По данным местных пабликов, в результате зафиксированы прилеты по объекту газовой инфраструктуры. Начался сильный пожар, который видно за много километров от источника возгорания.

В настоящее время воздушная тревога действует в отдельных районах Харьковской, Сумской и Николаевской областей.

23 февраля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры Украины, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ).

22 февраля в оборонном ведомстве рассказали о поражении логистического центра украинских войск, а также места хранения украинских беспилотников и комплектующих к ним. По данным Минобороны, армия РФ использовала для ударов авиацию, БПЛА, ракетные войска и артиллерию.

Ранее ВС России ударили «Искандерами» по Киеву и Одессе.