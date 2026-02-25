Размер шрифта
В России предложили выдавать антидепрессанты по ОМС

Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты от партии «Новые люди» обратились к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с инициативой включить антидепрессанты, назначаемые при амбулаторном лечении депрессии, в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо.

Парламентарии предлагают рассмотреть возможность расширения лекарственного обеспечения в рамках ОМС. В частности, речь идет о том, чтобы сделать антидепрессанты, назначаемые по рецепту при амбулаторном лечении, бесплатными либо предусмотреть частичную оплату для граждан с финансовыми трудностями.

Авторы инициативы указывают на рост числа россиян с депрессией, тревожными и стрессовыми расстройствами. По их данным, в 2024 году этот показатель оказался на 21,5% выше, чем в 2020 году. Кроме того, за последние годы почти вдвое увеличились продажи антидепрессантов, при этом значительная часть пациентов приобретает препараты за собственный счет.

В обращении подчеркивается, что отсутствие доступной терапии может приводить не только к медицинским, но и к экономическим последствиям, связанным со снижением трудоспособности граждан.

В настоящее время бесплатное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении в рамках ОМС доступно ограниченному кругу льготников. Депутаты считают, что даже частичное субсидирование антидепрессантов может повысить доступность терапии и снизить нагрузку на систему здравоохранения в перспективе.

Ранее ученые нашли способ ускорить лечение депрессии без лекарств.

 
