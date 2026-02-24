Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

«Уже есть договоренности». Трамп хочет завершить украинский конфликт до 4 июля

Bloomberg: Трамп хочет завершить украинский конфликт до 4 июля
Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Reuters/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп намерен добиться окончания украинского конфликта к 250-летию независимости Америки, которое будет отмечаться 4 июля, сообщил Bloomberg. Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес предположил, что для этого «уже есть договоренности». Однако эксперты усомнились в возможности подписания мирного договора в столь короткий срок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп хочет добиться завершения украинского конфликта к 4 июля. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Союзники заявляют, что США стремятся заключить сделку до того, как Трамп проведет торжества по случаю 250-летия независимости США 4 июля»,
— написало издание.

При этом неназванные чиновники европейских государств и НАТО заявили Bloomberg, что текущие проекты мирного соглашения не удовлетворяют основные требования президента России Владимира Путина, в связи с чем он вряд ли согласится их подписать. А прошедшие раунды переговоров уже отстают от сроков, на которые рассчитывал Вашингтон.

Другой собеседник агентства сказал, что трехсторонние переговоры прошли конструктивно, однако они зашли в тупик.

Днем ранее информацию о планах Трампа завершить конфликт к 4 июля в эфире украинского «24 канала» озвучил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

«Мне кажется, уже есть договоренности, и эти документы будут обнародованы после того, как, по их мнению, будет какое-то соглашение этим летом», — сказал он.

Кроме того, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами утверждал, что делегация США на переговорах выступала за окончание конфликта к лету 2026 года: «Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета, и, вероятно, будут давить на стороны именно в соответствии с таким графиком <...> Они будут делать все, чтобы война так и закончилась».

Читайте также
«Закрыть гештальты». Зеленский заявил о требовании США достичь мира к лету

Достижима ли цель Трампа

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил «Газете.Ru», что не видит возможностей заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой в этом году, при условии, что Зеленский и дальше будет занимать должность украинского президента.

Политолог Рафаэль Ордуханян в беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что одним из основных требований России является Донбасс, а Зеленский не готов передавать эти территории, поэтому, по его мнению, крайне опрометчиво предполагать, что мирное соглашение заключат к 4 июля.

Читайте также
«У Зеленского предсмертная агония». Близки ли Россия и Украина к завершению конфликта?

Американист Малек Дудаков в разговоре с порталом News.ru напомнил, что Трамп уже неоднократно ставил сроки для урегулирования конфликта, в том числе День благодарения, католическое Рождество и Новый год. Однако, когда сроки проходили, «ничего внятного добиться не удалось», добавил он.

«Очередной дедлайн — то ли конец мая, когда в США отмечается День поминовения, День памяти ветеранов и сразу после этого момента стартует активная фаза электоральной борьбы на выборах в конгресс, то ли 4 июля — День независимости, который в этом году пройдет в особенно праздничной обстановке. Получится это или нет — очень большой вопрос, потому что предыдущие дедлайны проходили безрезультатно», — сказал эксперт.

Он добавил, что Киев намеренно тянет время и проявляет недоговороспособность, в том числе отказываясь вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) с контролируемых районов Донбасса. Как предполагает Дудаков, таким образом власти Украины могут пытаться «дотянуть до выборов в конгресс» США.

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в комментарии порталу «Ридус» также отметил, что сейчас нет никаких предпосылок по окончанию конфликта к 4 июля:

«У обеих сторон уйдет гораздо больше времени на оформление договора о прекращении огня и согласование демаркационной линии — словом, чтобы выйти на более-менее надежное прекращение огня».

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире телеканала «Россия 1» предположил, что информацию о планах Трампа завершить конфликт ко Дню независимости США выдумали СМИ «для того, чтобы потом показать, что вот он хотел, но у него опять в эту дату не получилось». Политик напомнил слова американского президента о том, что он не устанавливает дедлайны по этому вопросу.

Ранее агентство Reuters писало, что руководители пяти разведывательных служб стран Европы «пессимистично оценивают шансы» на завершение украинского конфликта хотя бы к концу 2026 года, несмотря на утверждения Трампа о якобы близости сделки.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!