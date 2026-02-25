В Госдуме предложили расширить льготы на оплату ЖКУ для некоторых категорий граждан

Нилов: необходимо расширить льготы на оплату ЖКУ для пенсионеров и льготников

Допустимая доля расходов на ЖКХ должна быть снижена для пенсионеров и некоторых других льготных категорий граждан. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Федеральный порог допустимых расходов на оплату ЖКУ, при превышении которого семья получает субсидию, равен 22%.

Парламентарий отметил, что людям нужно оказывать помощь. Для этого, по мнению Нилова, необходимо снизить федеральный порог хотя бы для отдельных категорий граждан, например, пенсионеров, многодетных матерей или отцов-одиночек. Депутат уточнил: в ряде регионов России, в частности в Москве, он и сейчас ниже.

«И это было бы справедливо. То есть мы выделяем определенные социально уязвимые категории наших граждан, и для них устанавливается соответствующий предел, при превышении которого выделяются субсидии», — объяснил парламентарий.

Кроме того, россияне должны получать субсидии автоматически, без сбора справок и документов, добавил Нилов, ведь вся информация есть в базах данных.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что в России с 1 марта заработает новый порядок начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги. Теперь платежки жителям будут приходить не позднее 5-го числа каждого месяца, а крайний срок оплаты сдвинется с 10-го на 15-е число.

