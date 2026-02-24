«Не каждому актеру так везет в жизни». Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Ирина Шевчук

Скончалась Ирина Шевчук — актриса, которую прославил на весь Советский Союз фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие». Она сделала огромный вклад в развитие российского кинематографа, основав в 1992 году кинофестиваль «Киношок», проходящий в Анапе, и запомнилась зрителям как нежная, трогательная актриса. «Газета.Ru» — о творческом пути и личной жизни Ирины Шевчук.

24 февраля в возрасте 74 лет скончалась актриса Ирина Шевчук. Об этом сообщила в соцсетях ее дочь Александра. «Моя душа, моя любовь, моя жизнь… Я говорю тебе до свидания… Мы все равно все встретимся там», — попрощалась она с мамой. И добавила: «Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью». Позже стало известно, что причиной смерти Ирины Шевчук стало онкологическое заболевание — лимфома головного мозга.

Чем известна Ирина Шевчук

Ирина Шевчук прославилась после того, как в 1972 году вышла военная драма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие». Студенткой третьего курса ВГИКа она сыграла Риту Осянину, одну из юных зенитчиц, погибших в неравном бою с немецкими диверсантами. Эта роль стала самой главной в актерской карьере Ирины Шевчук. Она на всю жизнь сохранила воспоминания о съемках и дружбу с коллегами по съемочной площадке — Ольгой Остроумовой, Екатериной Марковой, Еленой Драпеко, Ириной Долгановой и Андреем Мартыновым. По воспоминаниям Ирины Шевчук, после выхода фильма ее нередко называли Ритой. Свою роль в драме Ростоцкого она считала «визитной карточкой». «Не каждому актеру так везет в жизни, у кого-то может быть по 150 фильмов, а подобной роли нет», — говорила она изданию «7 дней».

Фильм «А зори здесь тихие» показывали на кинофестивале в Венеции — представлять его из всего актерского состава доверили Ирине Шевчук и Ольге Остроумовой. Как вспоминала исполнительница роли Риты Осяниной, в один из вечеров им пришлось выпить по 150 г водки, после чего они не помнили, как добрались до номера, а проснулись наутро поперек кровати в вечерних платьях.

Откуда родом Ирина Шевчук

Будущая актриса родилась в Мурманске 6 октября 1951 года — в семье капитана-подводника и преподавательницы вечерней школы. В 11 лет Шевчук вместе с родителями переехала в Киев. Актрисой после окончания школы она становиться не планировала. Но судьба распорядилась иначе: в старших классах Ирина попала на съемки фильма «Гольфстрим», который создавал на Киевской киностудии режиссер Владимир Довгань. Роль крошечная, но ее было достаточно, чтобы школьница решила поступать в Киевский театральный институт.

Поступила Ирина Шевчук, однако, во ВГИК — и попала в группу других студентов, которых отобрала комиссия института, набиравшая национальный курс. Вместе с Шевчук в Москве оказалась Галина Логинова — мама актрисы Милы Йововович. Первокурсницы подружились во время выезда на картошку и сохранили близкие отношения на всю жизнь. Не помешал даже переезд Галины Логиновой в Лос-Анджелес: в 2016 году она прилетела из США на свадьбу дочери Ирины Шевчук Саши, которую назвала своим «вторым ребенком».

Где снималась Ирина Шевчук

Актриса называла «А зори здесь тихие» своим дебютом. Действительно, это была ее первая главная роль. Но со съемочной площадкой она уже была знакома: вслед за эпизодом в фильме «Гольфстрим» 1968 года Ирина появилась в картине Резо Чхеидзе «Ну и молодежь!» (1969) и киноленте «Приключения желтого чемоданчика» (1970).

После «Зорь» Ирина Шевчук снялась в главной роли в фильме «Абитуриентка», основанном на реальных событиях. Актриса сыграла юную стюардессу Галю Гриценко, недавно поступившую в институт и отправившуюся в рейс. Он оказался роковым: в полете она сталкивается с бандитами, которые пытаются угнать самолет, и останавливает их ценой своей жизни.

«Абитуриентка» снималась на Киностудии имени Довженко — Шевчук многие годы будет работать именно там (одной из самых ярких картин того периода стала драма «Марина», в которой партнером актрисы был Владимир Конкин). А в 1977 году вышел еще один фильм Станислава Ростоцкого с участием артистки. Как и «Зори», картина вызывала у зрителей искренние слезы — ведь это был «Белый Бим Черное ухо».

С 1983 года Ирина Шевчук была актрисой московской Киностудии имени Горького. Однако в 90-е работы у нее оказалось совсем мало: Шевчук снялась в четырехсерийном телефильме «Кодекс молчания» — и еще паре небольших проектов. Вместе с коллегами Ирина давала концерты, а в 1992-м организовала кинофестиваль «Киношок» — со сценаристом Виктором Мережко и кинокритиком Сергеем Новожиловым. Со временем мероприятие в Анапе стало одним из крупнейших кинособытий в России.

Личная жизнь Ирины Шевчук

На первом курсе ВГИКа Ирина Шевчук познакомилась с Талгатом Нигматулиным, который позже прославится благодаря фильму «Пираты XX века». Вспыхнул страстный роман, растянувшийся на несколько лет. Но свадьбой история не закончилась, хотя Шевчук годы спустя вспоминала о первой любви с большой теплотой.

Ее мужем стал пианист, композитор Александр Афанасьев, руководивший ансамблем в Театре киноактера. При этом вступать в брак Шевчук в свои 27 лет поначалу не хотела. Но, приехав в Москву на программу «Товарищ кино», заметила, что нравится ее музыкальному руководителю. Отношения завязались на гастролях в Молдавии — и однажды Афанасьев позвал ее замуж. А она согласилась.

Актриса Ирина Шевчук с дочерью, актрисой Александрой Шевчук перед торжественным вечером, посвященным 100-летию ВГИК им. С. А. Герасимова, в Москве, 2019 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 1981 году у супругов родилась дочь Саша: она окончила продюсерский факультет ВГИКа, однако пошла по стопам матери и стала актрисой (в частности, сыграла в сериале «Исцеление любовью»). В 2016 году Александра Афанасьева-Шевчук вышла замуж за продюсера Дмитрия Гузеева. Пара воспитывает дочь Лизу.