Следствие предъявило шахматисту Каспарову обвинение в уклонении от обязанностей иноагента

Против Гарри Каспарова возбуждено дело за уклонения от обязанностей иноагента
Руслан Кривобок/РИА Новости

Шахматисту Гарри Каспарову (признан в РФ иностранным агентом) предъявлено заочное обвинение по двум эпизодам уклонения от обязанностей иноагента. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

Из них следует, что Каспарова обвинили в совершении двух преступлений по статье 330.1 УК РФ об уклонении от исполнения обязанностей, которые предусмотрены российским законодательством об иностранных агентах.

В настоящее время оба дела в отношении шахматиста объединены в одно производство.

23 декабря стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Каспарова, которого обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Министерство юстиции России включило ушедшего в политику Каспарова в реестр иноагентов в мае 2023 года. В марте 2024-го шахматиста внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее Bloomberg узнал о причастности Каспарова к подготовке переворота в Южном Судане.

 
