Онищенко оценил идею выдавать антидепрессанты по ОМС

Онищенко: идея выдавать антидепрессанты по ОМС хороша, но требует проработки
Нина Зотина/РИА Новости

Предложение включить антидепрессанты в обязательное медицинское страхование (ОМС) требует проработки, поскольку одними препаратами состояние человека не изменить, это многокомпонентная проблема. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Намерения хорошие, в правильном направлении, но одними антидепрессантами проблемы не решить. Депрессия — один из факторов, это не только медикаментами решается», — сказал он.

По словам академика, в настоящее время бюджет РФ в области здравоохранения сформирован, а для реализации этой инициативы потребуется дополнительное финансирование.

Онищенко подчеркнул, что вопрос включения антидепрессантов в ОМС следует внимательно. Кроме того, нужно определить, будут ли лекарства выдавать по рецепту или нет, заключил он.

До этого депутаты от партии «Новые люди» обратились к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с инициативой включить антидепрессанты, назначаемые при амбулаторном лечении депрессии, в систему ОМС. В частности, речь идет о том, чтобы сделать эти антидепрессанты бесплатными либо предусмотреть частичную оплату для граждан с финансовыми трудностями.

Ранее ученые нашли способ ускорить лечение депрессии без лекарств.

 
