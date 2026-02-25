Четыре человека не выжили в результате взрыва в Эквадоре

Четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью, в результате взрыва в Эквадоре, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает новостной портал Primicias.

По его данным, в результате инцидента был полностью разрушен дом. На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб.

16 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в жилом доме в Северском районе произошел взрыв бытового газа. В результате один человек — 42-летняя женщина — получила несовместимые с жизнью травмы. Еще три человека, находившиеся в здании, не пострадали. В их числе двое несовершеннолетних.

За два дня до этого в подмосковном Сергиевом Посаде взорвался газгольдер в частном доме на улице Митькина. Вспыхнувший огонь распространился на три жилых дома. Пострадали шесть человек, еще одного человека спасти не удалось.

Ранее в Ульяновской области два человека пострадали в результате взрыва газа в квартире.