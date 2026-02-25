Размер шрифта
Стало известно общее количество антироссийских санкций

РИА Новости: против России ввели более 31,5 тыс. санкций
Amani A/Shutterstock/FOTODOM

С 2014 года против России были введены свыше 31,5 тыс. санкций. Об этом, ссылаясь на открытую информацию и данные независимого аналитического портала Castellum, сообщает РИА Новости.

Почти 92,5% санкций пришлось на период после февраля 2022 года. Самое большое количество ограничений приходится на США — 23,5% от всех введенных антироссийских мер (7411). В тройку лидеров входят Канада с долей в 12,6% (3980) и Швейцария с долей в 12,2% (3851). Затем следуют Европейский союз (10,2%, 3212 ограничений), Норвегия — (9%, 2838 ограничений), Великобритания — (8,1%, 2537), Исландия — (7,9%, 2482) (7,9%), Новая Зеландия — (6,4%, 2032), Австралия — (5,4%, 1694) и Япония — (4,6%, 1441).

24 февраля стало известно, что министерство финансов США пополнило санкционный список по линии России, включив в него четырех физических лиц и три организации.

В тот же день Канада ввела дополнительные санкции против более 70 физических и юридических лиц из России.

Ранее Евросоюз продлил санкции против России еще на год.

 
