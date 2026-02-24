«Всучили человеку взрывное устройство». Стали известны подробности нападения у вокзала в Москве

В Москве возле Савеловского вокзала ночью 24 февраля произошел взрыв, унесший жизнь сотрудника Госавтоинспекции. Еще двое полицейских получили ранения. По информации СК, взрыв устроил мужчина, подошедший к сотрудникам ГАИ. Он также погиб. Президент России Владимир Путин предположил, что нападавшего завербовали, «всучили ему взрывчатку» и дистанционно привели ее в действие. По информации Shot, в деле есть украинский след.

Следственный комитет (СК) России устанавливает личность мужчины, устроившего взрыв на площади возле Савеловского вокзала в Москве минувшей ночью.

«Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи возбудили дело по ст. 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ч. 1 ст. 222.1 УК («Незаконный оборот взрывных устройств»).

Взрыв на вокзале

По информации МВД, экипаж дорожно-патрульной службы (ДПС) патрулировал площадь Савеловского вокзала. Взрыв произошел около 00:05 мск 24 февраля.

Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что взрывное устройство имело мощность около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. По предварительной информации канала, нападавшего вели украинские специальные службы .

Один сотрудник полиции погиб, двое его коллег получили ранения и были доставлены в больницу. Предполагаемый подрывник скончался на месте, следствие также проверяет возможную причастность других лиц.

Позднее в ведомстве уточнили, что погибший — старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД по Москве, старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Он проходил службу в столичной полиции с марта 2019 года. Ему было 34 года, у него остались супруга и двое несовершеннолетних детей.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что двое пострадавших полицейских находятся в тяжелом состоянии и получили множественные ранения. При этом Telegram-канал Mash проинформировал, что сотрудники ДПС получили множественные осколочные раны ног, рук и тела и находятся в «стабильно-тяжелом» состоянии в больнице.

«Всучили человеку взрывное устройство»

Президент России Владимир Путин допустил, что подрыв автомобиля произошел в результате вербовки.

« Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали его », — отметил глава государства на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

Он поручил ФСБ усилить защиту представителей власти, сотрудников Минобороны и предприятий военно-промышленного комплекса, а также лидеров общественного мнения, журналистов и волонтеров.

Второй подрыв

Это уже второй за последние несколько месяцев инцидент с применением взрывчатки против полицейских.

Так, 24 декабря в Москве во дворе на Елецкой улице сотрудники ДПС увидели подозрительного мужчину, стоявшего возле служебного автомобиля. Полицейские хотели задержать незнакомца, но как только они подошли, мужчина активировал взрывное устройство.

В результате погибли двое полицейских, лейтенанты Илья Климанов и Максим Горбунов. Они работали в отдельном батальоне ДПС по Южному округу ГУ МВД Москвы. Также на месте от полученных в результате взрыва травм скончался и злоумышленник.

Тогда Telegram-канал «112» сообщал, что мужчина мог действовать по указанию телефонных мошенников, взломавших его «Госуслуги» и заставивших подложить самодельное взрывное устройство под автомобиль ДПС.