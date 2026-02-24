В Госдуме призвали коммунальщиков не отключать отопление у многодетных семей

В Рязанской области из-за пожара в частном доме погибли супруги и их дети-близнецы. В доме отключили газ за долги, и жилье отапливалось газовым баллоном, который стал причиной несчастного случая. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» призвал коммунальщиков прекратить отключения отопления многодетным семьям из-за долгов.

В связи с происшествием Миронов вспомнил о похожем ЧП в Бурятии. 14 декабря в Улан-Удэ двое взрослых и ребенок отравились угарным газом. Семья обогревала дом дизельным генератором, разместив его в непроветриваемой комнате, поскольку им отключили электроэнергию за неуплату счетов.

«Когда случилось ЧП в Бурятии, я тогда же указал, что это чистой воды уголовщина, так как запрещено в холодный период лишать дом единственного источника отопления. Закономерно, что начальницу местного энергосбыта привлекли к ответственности. В случае с газовщиками не так все однозначно, но для меня их причастность к гибели людей не вызывает сомнений», — подчеркнул он.

Парламентарий напомнил, что по заявлениям главы «Газпром Межрегионгаза», неплательщиков «ничтожно мало» — в 2025 году это 0,2% от числа абонентов. Также Миронов посетовал, что звездам эстрады не отключают отопление за большие долги.

«Господа из «Газпрома», если у вас столь мизерное число тех, кому перекрывают газ, неужели так сложно разобраться с каждым случаем и потерпеть с крайними мерами до наступления тепла, если речь идет о жизни детей? «Звезды» должны [по коммуналке] и 600 тысяч, и 700 тысяч. Однако их комфорту и благополучию ничто не угрожает. Видимо, коммунальщики стесняются огорчать знаменитостей, зато отыгрываются на многодетных родителях, экономящих каждую копейку», — отметил депутат.

Ранее в Госдуме рассказали, можно ли продать квартиру, в которой прописаны дети.