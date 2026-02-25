Аналитики сообщили о предстоящем росте цен на некоторые молочные продукты

На российском молочном рынке сейчас наблюдается серьезное рассогласование между тем, что происходит на фермах, и тем, что мы видим на полках молочных продуктов в магазинах. Об этом «Газете.Ru» рассказал Илья Волков, директор аналитической платформы ROI Навигатор, глава исследовательской компании Points Lab.

По его словам, в ряде регионов Поволжья закупочные цены на сырое молоко резко снизились: в Татарстане с декабря 2025-го по сравнению с прошлым годом они упали примерно на 20 %, в Удмуртии — на 10 %, а в Чувашии средняя закупочная цена у ЛПХ опустилась до 22,9 рубля за литр. Это отражение глубокого перекоса: предложение сырья растет, а переработчики из-за накопленных запасов не готовы закупать его активно по прежним уровням.

«Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда фермерский сегмент уже живет в условиях снижения цен, а розница пока не спешит транслировать это потребителю», — отмечает Волков.

Почему это важно? Как отметил эксперт, сырое молоко — это базовый компонент для всех молочных продуктов, и его удешевление традиционно должно давить на цены на готовую продукцию вниз. Однако на практике ситуация сложнее, и на формирование розничных цен сейчас влияют сразу несколько противоречивых тенденций: избыточные запасы сырья, снижение потребительского спроса на массовые категории, рост издержек переработчиков, а также инфляционные ожидания. Эта комбинация предопределяет разное поведение цен в разных продуктовых группах.

«Закупочная цена на сырое молоко перестала быть единственным фактором, определяющим стоимость продукции на полке. Давление издержек и изменение структуры спроса сегодня играют не меньшую роль», — подчеркивает Волков.

В первую очередь, на полках в ближайшие месяцы могут подорожать некоторые категории.

Первая — твердые сыры и выдержанные сорта (например, «русские», «голландские-стиль»).

«Рост цен в этой группе вероятнее всего в диапазоне +8–15% к уровню начала 2026 года. Причина — ограниченный спрос на массовые молочные продукты и попытки производителей компенсировать слабое движение массовых товарных остатков за счет удорожания нишевых позиций, а также более высокая добавленная стоимость и доля импортных ингредиентов в этих продуктах. К тому же на мировом рынке сохраняется давление на сырный сегмент, и конкурентные преимущества уходят тем, кто может удерживать маржу за счет роста цен», — поделился аналитик.

Вторая — крафтовые йогурты, греческие версии и функциональные продукты (высокопротеиновые, с добавленными культурами).

«В этой категории возможен рост в диапазоне +5–12 %. Эта категория менее чувствительна к колебаниям цен на сырье, но более чувствительна к издержкам переработки и маркетинговым затратам, которые растут из-за общей инфляции и снижения потребительской активности в массовом сегменте», — заявил он.

Но есть также категории, где цены, вероятнее всего, сохранят текущий диапазон или вырастут лишь умеренно в пределах общей инфляции (плюс-минус 3–6 %).

«Питьевое молоко в упаковке, включая пастеризованное и ультрапастеризованное — несмотря на удешевление сырья, на магазинной полке цены остаются стабильными или растут умеренно — порядка +4–7 % относительно начала года, в основном под давлением общих издержек и транспортных расходов», — объяснил специалист.

Кефир, ацидофильное молоко, простые йогурты массового сегмента — в этих категориях конкуренция между ритейлерами и брендами будет сдерживать резкое повышение цен, и их динамика, скорее всего, останется близкой к инфляционной.

«Творог стандартной жирности и простая сметана также будут ограничены в росте цен — потребительская эластичность спроса в этих сегментах выше, и переработчики вряд ли смогут повысить цены в широком диапазоне без потери объема продаж», — заявил Волков.

Наконец, есть сегменты, которые могут скорректировать цены вниз.

«Сливочное масло массового сегмента — этот продукт сейчас особенно интересен: из-за падения закупочных цен на молоко и накопленных запасов переработчики могут быть вынуждены снижать отпускные цены на масло, чтобы стимулировать продажу складских остатков. Возможный диапазон — снижение на 5–10 % относительно текущих уровней в первой половине года», — подчеркнул специалист.

Обезжиренное молоко и продукты со сниженной жирностью — на фоне избыточного предложения сырья цены на эти позиции могут понижаться с поправкой на сезонный спрос и усиливающуюся конкуренцию розничных сетей.

«Некоторые виды массовых кисломолочных десертов — если спрос на них продолжит падать, как фиксируют продажи, так и переработчики будут корректировать цены вниз в диапазоне –3–8 %, чтобы стимулировать движение товара», — заявил Волков.

Причин такой разнообразной динамики несколько: закупочные цены на сырое молоко в первом полугодии 2026 остаются давлением на себестоимость, но уже не являются единственным драйвером цен; инфляция затрат, транспортные и энергетические издержки растут, что сдерживает снижение цен на полке; а также, мировые тенденции избыточного предложения на молочном рынке усиливают ценовое давление на сырье и часть готовой продукции.

Скорее всего, как спрогнозировал Волков, в первом полугодии 2026 года мы увидим удлиненный переходный период, когда отдельные продукты корректируют цены вверх, другие — вниз, но резкие скачки по всем категориям маловероятны. Этот рынок больше напоминает сложный баланс между предложением и спросом, где роль играют не только внутренние факторы, но и глобальные тенденции мирового молочного рынка.

«Первое полугодие 2026 года станет переходным этапом: рынок будет искать точку равновесия между избытком сырья, сдержанным спросом и растущими издержками. Резких ценовых скачков по всем категориям мы не ожидаем», — резюмировал Волков.

