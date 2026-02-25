Россиян предупредили, какие навыки станут критичными для сотрудников в 2026 году

Эксперт Гладков: компании ценят сейчас тех, кто быстрее понимает, что делать

В 2026 году требования к сотрудникам заметно меняются. Работодатели все чаще обращают внимание не на объем знаний и прошлый опыт, а на способность быстро адаптироваться, принимать решения в условиях неопределенности и понимать текущие задачи бизнеса. Эти навыки сегодня становятся ключевыми для эффективности команд и устойчивости компаний.

Об этом «Газете.Ru» рассказал Артем Гладков, директор департамента дистрибуции компании «Энергон».

«Знания устаревают быстрее, чем мы успеваем к ним привыкнуть. Важно быстро перестраиваться под задачи бизнеса и быть в одном информационном поле с командой. В кризис выживает тот, кто быстрее принимает новые правила. Адаптация — ключевой навык 2026 года», — считает он.

Также важно в 2026 году будет не ждать идеальных условий, а делать следующий шаг.

«Современная работа все чаще проходит в условиях неопределенности и избытка информации — меняются правила, ставки, курсы, требования и ограничения. В таких условиях ценится не умение собрать полную картину и хорошо понять, почему не получается. Ценится способность зафиксировать ситуацию, быстро собрать доступные факты, предложить рабочий вариант и сделать следующий шаг уже при 50-60% данных», — отметил эксперт.

Гладков назвал еще один неочевидный навык: не молчать — значит экономить компании деньги.

«В 2026 году ценятся сотрудники, которые не пытаются молча решить проблему сами, а вовремя выносят ее в обсуждение. Ранний сигнал о сложностях, рисках или ошибках позволяет компании сэкономить время и деньги. Во многих компаниях одна озвученная важная проблема с мест ценнее любого внешнего аудита и консалтинга», — подчеркнул он.

Быть стрессоустойчивым и управлять вниманием — тоже навыки, которые останутся востребованными.

«В 2026 году ценится не способность делать много задач одновременно, а умение в любой ситуации удерживать фокус на главном. Такой сотрудник не распыляется, не переключает внимание на каждое письмо и сообщение от коллег, умеет отделять важное от второстепенного. Даже под давлением сроков, информационного шума и новостей он продолжает двигаться по приоритетам. Управление вниманием и стрессоустойчивость становятся ключевыми рабочими навыками», — поделился Гладков.

Важным останется навык работы с ИИ.

«Сотруднику важно не просто уметь задавать вопросы нейросети, а быстро проверять гипотезы, находить внешний опыт и переводить ситуацию в короткий вывод для руководителя. Благодаря этому навыку скорость решений становится конкурентным преимуществом», — подчеркнул он.

Уметь пользоваться коллективным опытом — еще один важный навык.

«Во многих компаниях есть внутренние базы знаний, и даже появляются ИИ-инструменты, подключенные к кейсам, инструкциям и лучшим практикам. Сотрудник, который первым научится эффективно с этим работать, начинает решать задачи на уровне сильнейших коллег, а не только на уровне собственного опыта. Такой навык резко повышает экспертизу и делает специалиста по-настоящему ценным для команды», — заявил он.

Сотрудникам также стоит учиться обсуждать рыночную среду цифрами, а не ощущениями.

«Внутри компаний перестают обсуждать ситуацию на рынке словами «сложно», «экономят», «ждут». Руководителю это ничего не дает для принятия решений. Рабочим языком становятся цифры: что происходит с поставщиками, клиентами, сроками, активностью. Сотрудник, который приносит не ощущения, а данные, становится для руководителя источником опоры, потому что на этих данных можно быстро принимать решения. Поэтому умение говорить цифрами становится важнее личных выводов и оценок», — поделился эксперт.

Особенно ценятся сотрудники, которые не спешат выполнять задачу формально, а сначала уточняют, что именно требуется и какой результат действительно нужен.

«Умение задать несколько точных вопросов в начале экономит компании часы лишней работы и десятки ошибок. Такой сотрудник быстрее понимает, что является приоритетом, и действует в нужном направлении с первого раза», — подчеркнул Гладков.

Кроме того, в этом году уже недостаточно просто проходить обучение и осваивать новые инструменты.

«Ценятся сотрудники, которые понимают и могут объяснить, где и как этот навык им пригодится в текущих задачах. Если специалист собирается учиться, но не может связать обучение с реальной работой, знания быстро обесценятся. Те, кто умеет сразу переносить новое в практику, заметно быстрее растут в результатах», — констатировал эксперт.

Наконец, важно понимать, что для компании сейчас считается результатом, и под это подстраивать свою работу.

«В сложной ситуации сотруднику важно не просто хорошо выполнять свои обязанности, а понимать, что для компании в данный момент считается результатом. Это может быть снижение затрат, скорость выполнения задач, сохранение партнеров (клиентов, поставщиков и прочее). Понимая это, сотрудник сам подстраивает свои решения и приоритеты под текущие задачи компании, а не работает в привычном формате. Это ценный вклад в ваш личный успех и успех компании на конкретном жизненном этапе», — сказал эксперт.

Резюмируя, Гладков отметил: в 2026 году ценят не тех, кто больше знает, а тех, кто быстрее понимает, что делать. Кто не ждет идеальных условий, задает правильные вопросы, говорит цифрами и использует опыт других. Именно такие сотрудники становятся опорой для команды в период изменений, резюмировал он.

