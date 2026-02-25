Дочь Ким Чен Ына возглавила ракетное подразделение. 13-летняя Ким Чжу Э отдает приказы генералам

13-летняя дочь главы КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э возглавила ракетное подразделение страны, утверждает южнокорейская разведка. По их данным, это назначение является частью ее подготовки в качестве преемницы лидера государства.

Дочь высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, 13-летнюю Ким Чжу Э, назначили руководителем ракетной программы Северной Кореи. Об этом пишет южнокорейская газета The Chosun Daily со ссылкой на данные разведки, полученные на 9-м съезде Трудовой партии Кореи (ТПК).

«Ким Чен Ын продолжает брать свою дочь на полигоны ядерных и ракетных испытаний. В связи с этим, по данным разведки, он назначил ее на должность «генерального директора ракетного подразделения», чтобы предоставить ей ранний контроль над армией. И хотя Чан Чан Ха официально является генеральным директором ракетного подразделения, дочь Кима получает отчеты от генералов и отдает распоряжения», — сообщает издание.

Как утверждают источники газеты, в стране началась подготовка дочери Ким Чен Ына к становлению его преемницей , а она сама уже начала «выражать мнение по политическим вопросам». Также в статье сказано, что Ким Чжу Э сменила имя на Ким Чжу Хэ.

По южнокорейским данным, девушка является средним ребенком в семье — другие дети Ким Чен Ына родились в 2010 и 2017 годах. Тем не менее, как в феврале передавало агентство «Рёнхап», Ким Чжу Э уже проходит процедуру по назначению преемницей главы КНДР: «Ранее NIS (южнокорейская разведывательная служба. — прим. ред.) использовала выражение «обучение преемника», однако сегодня прозвучала формулировка «стадия назначения преемником».

О том, что тогда еще 11-летнюю девочку начали обучать управлению государством, агентство писало в июле 2024 года. Тогда в издании обратили внимание, что северокорейские СМИ начали называть ее «освещающая путь вперед в революционной борьбе», а такое обращение обычно используется только в отношении глав КНДР и их преемников.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), новый пост получила и сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, ранее занимавшая пост заместителя директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета (ЦК) ТПК. В опубликованном перечне назначений сказано, что она стала директором одного из отделов ЦК ТПК, но какого именно — не уточняется. Сам же Ким Чен Ын был переизбран Генеральным секретарем ТПК .

Почему дочь Ким Чен Ына выбрали его преемницей

Кандидат исторических наук, профессор, кореевед Андрей Ланьков в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, что Ким Чжу Э могли выбрать преемницей из-за феминистических взглядов ее отца.

« Ким Чен Ын с самого начала правления показывал себя в качестве человека с явными феминистскими симпатиями . Достаточно вспомнить, что он назначил на пост министра иностранных дел женщину, хотя до начала его правления женщина в Северной Корее практически не могла стать карьерным дипломатом. Формального запрета не было, но и женщин на дипломатических постах тоже практически не было, примерно как в СССР до перестройки», — рассказал эксперт.

Ланьков обратил внимание, что в КНДР уже всячески подчеркивается особая роль Ким Чжу Э. Например, когда она появляется на трибуне вместе с отцом, дикторы представляют их обоих словами «великие мастера руководства». По словам корееведа, Ким Чен Ын еще может пересмотреть свои решения, однако сейчас его дочь является единственным видимым кандидатом на пост руководителя страны.

Ученый объяснил, что Ким Чжу Э участвует в военных мероприятиях вместе с отцом, чтобы в будущем ее нельзя было упрекнуть в отсутствии знаний в этой области.

«Впервые на публике она появилась в конце 2022 года. Однако с тех пор, по приблизительным подсчетам, она фигурировала в передачах только Центрального телевидения около 600 раз. При этом известно, что у Ким Чен Ына есть и другие дети, но эти дети в публичном поле вообще не появляются»,

— подчеркнул Ланьков.

Также по его словам, решение готовить преемницу с такого малого возраста может быть вызвано опасениями главы КНДР, что жители страны могут не принять женщину-правителя.