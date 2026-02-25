Размер шрифта
Мумия из 2000-летнего саркофага удивила археологов

В Италии распечатали 2000-летний саркофаг с мумией в «отличном» состоянии
Tony Gentile/Reuters

Команда археологов под руководством Симоны Формолы, работавшая в гробнице Цербера в городе Джульяно на северо-западе Неаполя, обнаружила человека, лежащего лицом вверх, в «отличном состоянии сохранности». Об этом пишет Popular Mechanics.

Как уточняет издание, исследователи сначала использовали микрокамеру для изучения 2000-летнего саркофага, а после решили войти в эту запечатанную гробницу.

«Тело было покрыто саваном и окружено множеством предметов, включая несколько баночек с мазями и инструменты для очищения тела, часто используемые в погребальных обрядах», — говорится в материале.

По мнению археологов, особая забота, которую проявили к усопшему, в сочетании с предметами, найденными рядом с телом, указывает на то, что человек в саркофаге был членом семьи, для которого изначально построили мавзолей.

Также команда высказала предположение, что саван, вероятно, минерализовался из-за уникальных климатических условий внутри погребальной камеры.

В настоящее время анализ ткани продолжается. Археологи надеются определить структуру, тип и качество пряжи, использованной в гробнице. Возможно, эта информация поможет получить дополнительные социальные и культурные сведения.

Кроме того, исследователи продолжают анализировать органические вещества, включая пыльцу, найденные внутри саркофага. Уже удалось выяснить, что тело, предположительно, обрабатывалось кремами на основе лебеды и полыни, предназначенными для улучшения сохранности.

Ранее ученые восстановили запахи мумий по молекулярным «отпечаткам».

 
