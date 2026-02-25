Финансист объяснила, кому надо держаться подальше от карт рассрочки

При всем удобстве карт и сервисов рассрочки с ними могут возникнуть проблемы. О том, кому стоит держаться подальше от таких карт, «Газете.Ru» рассказала Светлана Зубкова, доцент Кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве РФ.

«Для клиентов и продавцов рассрочка выгодна, так как дает возможность краткосрочного финансирования покупки без процентов, а покупатель может распределить стоимость покупки в течение периода рассрочки.

Все сервисы рассрочки, как с использованием карт, так и без них, предоставляют интуитивные процессы электронного отслеживания задолженности, безопасность, напоминание о предстоящих платежах и временной отсрочке платежа. Потребитель не платит проценты при условии своевременного погашения, платежи можно разделить на несколько частей, покупка оформляется быстро и удобно, независимо от того, есть ли у потребителя денежные средства», — объяснила она.

Но есть и подводные камни.

«При пользовании картой создается иллюзия наличия денежных средств, в то же время при несвоевременном погашении платежей действуют серьезные штрафные санкции. Также не все товары можно купить с использованием карт или сервисов рассрочки. Если при выдаче кредита или кредитной карты банки достаточно жестко проверяют заемщика, то при предоставлении карты рассрочки или сервисов рассрочки банки и финтех-компании проводят ускоренную проверку, практически перекладывая полную ответственность за погашение траншей на заемщика. Часто это приводит к потере контроля со стороны пользователя, психологическая эйфория усиливается, что может привести к импульсивным покупкам ненужных товаров и безответственному финансовому поведению», — предупредила она.

Исследования последних десяти лет показали, что при использовании карт или сервисов рассрочки стоимость среднего чека растет.

«Кроме этого, клиенты приобретают дополнительные сервисы и услуги, часто тоже не всегда нужные. С позиции продавца — это позитивно, с позиции покупателя — спорно, сколько в соотношении нужных или ненужных товаров и услуг покупают потребители с использованием рассрочки», — заявила эксперт.

Эксперт порекомендовала без внимательного чтения договора не приобретать карты рассрочки, всегда сравнивать стоимость товара и сумму всех предстоящих платежей, обязательно посмотреть в договоре, какие штрафные санкции предусмотрены за несвоевременность платежей, и стараться не использовать карты рассрочки не для импульсивных покупок, а для запланированных.

Ранее россиянам посоветовали закрыть неиспользуемые кредитные карты.