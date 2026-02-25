Размер шрифта
Алсу назвала Коран инструкцией для жизни

Певица Алсу похвалила то, как прописан брак в Коране
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Алсу заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Коран — это не просто духовная книга, а путеводитель и инструкция по жизни.

По словам Алсу, в священной книге мусульман предусмотрено все, включая такие тонкие и сложные темы, как брак и развод. Артистка выделила несколько наставлений, каким должен быть брак. Среди них оказались такие характеристики, как ответственность, уважение, милость и договор.

«Это не просто эмоции. Это зрелый союз двух людей перед Всевышним. А развод – это: допустимый, но крайний шаг; с обязательным соблюдением справедливости; без унижения и мести. Меня поражает, насколько все продумано: не только чувства, но и границы, и защиты достоинства», — поделилась исполнительница.

В августе 2024 года Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара была в браке 18 лет, в отношениях родились двое дочерей и сын.

В апреле 2025-го Алсу и Абрамов заключили мировое соглашение по делу о разделе имущества.

Ранее сообщалось, что за Алсу борется 38‑летний криптомиллионер, осыпавший подарками Бузову.

 
