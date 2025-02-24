25 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

25 февраля — второй день Масленицы, который носит название Заигрыши — день смотрин. Православные верующие сегодня почитают Иверскую икону Божией Матери. Также в мире отмечается День открытия спирта и День рождения револьвера. Какие еще праздники приходятся на 25 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 25 февраля

День открытия спирта

Спирты — обширный класс соединений и важный для промышленности продукт. Самым распространенным и используемым считается этанол. Он применяется при производстве топлива, растворителей, бытовой химии, парфюмерии и косметики, в пищевой промышленности. Хмельные напитки с содержанием этанола известны с древних времен. Впервые спирт из вина получили в VI — VII веках арабские химики. В Европе этиловый спирт был получен из продуктов брожения в XI — XII веке. В Россию спирт попал в 1386 году, когда генуэзское посольство презентовало его великокняжескому двору. За всю историю науки были десятки открытий, связанных со спиртом. Какое именно из них послужило основанием для праздника и почему он отмечается именно 25 февраля — неизвестно. Но поскольку дата неформальная, никто в этот вопрос не углублялся.

День рождения револьвера

Мнения исследователей о том, кто именно является изобретателем этого оружия, разнятся. Пистолеты с вращающимся барабаном были известны еще в конце XVI века. В начале XIX века получила распространение «перечница» — пистолет, имевший шесть стволов, объединенных в монолитный блок. Оружие менялось и совершенствовалось. В 1835 году американский оружейник Сэмюэл Кольт вместе c капитаном Сэмюэлем Уокером сконструировал капсульный револьвер, который потеснил все другие системы. 25 февраля 1836 года он запатентовал свое изобретение. По заказу Кольта оружейник Джон Пирсон изготовил первый прототип револьвера, из-за чего некоторые считают именно его изобретателем оружия. Есть также версия, что устройство револьвера разработал в 1830-х годах англичанин Чарльз Ширк.

Всемирный день кастрации домашних животных

Ежегодное мероприятие, идея которого возникла в США в 1995 году с целью решения проблемы бездомных животных. Организаторы акции пропагандируют кастрацию, как проверенное средство спасения жизни животных. Акция проходит в последний вторник февраля в десятках стран. В России в этот день ветеринары проводят просветительские мероприятия, рассказывающие о плюсах кастрации домашних животных, объявляют большие скидки и льготы на проведение этой процедуры, а некоторые клиники предлагают кастрировать животное бесплатно.

close Варвара Гертье/РИА Новости

Какие праздники отмечаются 25 февраля в других странах

Национальный день в Кувейте. Праздник отмечается с 1961 года в честь создания независимого от британского протектората государства и коронации эмира Кувейта Абдаллы ас-Салема ас-Сабаха.

День народной власти в Филиппинах. В феврале 1986 года на Филиппинах произошла «желтая революция», которая привела к отстранению от власти президента Фердинанда Маркоса, который руководил страной более 20 лет.

Церковные праздники 25 февраля

День Иверской иконы Божией матери

Другое название этой иконы, которая почитается как чудотворная — Вратарница, или Портаитисса. Ее оригинал находится в Иверском монастыре на Афоне. Согласно преданию в IX веке жительница города Никея опустила святыню в море, чтобы спасти образ от иконоборцев. Спустя два века монахи Иверского монастыря увидели в воде икону, поддерживаемую огненным столбом. Ее принесли в главный храм монастыря, а утром святыня чудесным образом оказалась над вратами обители. Так повторилось несколько раз, пока икону не оставили на этом месте. Список с чудотворной иконы прибыл в Москву в 1648 году и тоже прославился многими чудесами.

День святого Алексия Московского, митрополита Киевского и всея Руси

Святитель Алексий — не только церковный, но и государственный деятель, дипломат. В 1354 году патриарх Константинопольский поставил его митрополитом Киевским и всея Руси. Фактически Алексий был правителем Московского княжества при трех московских князьях. Много сил он потратил на то, чтобы примирить князей, не желавших признавать власть Москвы. Святитель пользовался благосклонностью в Золотой Орде, где он исцелил слепую супругу хана. Благодаря этому великое княжение Владимирское закрепилось за московскими князьями.

25 февраля православная церковь также чтит память • святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского;

• преподобной Марии, именовавшейся Марином, и отца ее Евгения;

• святителя Антония, патриарха Константинопольского;

• святителя Мелетия, архиепископа Харьковского;

• преподобного Мелетия Ипсенийского;



Католическая церковь вспоминает:



• блаженную Марию Адеодату Пизани;

• святого Тарасия, патриарха Константинопольского;

• святую Вальбургу Хайденхаймскую.

Народные праздники и приметы 25 февраля

Второй день Масленицы — Заигрыши

На Масленицу молодые люди присматривались друг к другу, чтобы выбрать пару. Катались вместе с гор или в конских упряжках, веселились, устраивали игры, пляски и хороводы. Если знакомство было удачным, то на Красную горку, в первое воскресенье после Пасхи, многие уже играли свадьбу.

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Те, кто постарше, ходили в гости или принимали гостей у себя дома. Наши предки считали: чем больше угощений и гостей, тем удачнее будет предстоящий год.

close Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Алексей Рыбный

В этот день на стол обязательно ставили блюда из рыбы, особенно популярны были расстегаи. Другой обычай праздника — уборка в доме: нужно было избавиться от мусора, вымыть полы. Семена ненадолго выносили на холод, чтобы они «закалились» перед посевной.

Приметы

Если тает снег — у рыбаков будет хороший клев.

Много звезд на небе — к богатому урожаю.

Ходить в этот день в старых, грязных вещах — к неудаче.

Какие исторические события произошли 25 февраля

1848 год — во Франции провозглашена Вторая республика.



— во Франции провозглашена Вторая республика. 1921 год — образована Социалистическая Советская Республика Грузия.



— образована Социалистическая Советская Республика Грузия. 1956 год — на XX съезде КПСС Никита Хрущев выступил с докладом о разоблачении культа личности Сталина.



— на XX съезде КПСС Никита Хрущев выступил с докладом о разоблачении культа личности Сталина. 1964 год — в Ленинграде кардиохирург Василий Колесов провел первое в СССР успешное коронарное шунтирование на работающем сердце.



— в Ленинграде кардиохирург Василий Колесов провел первое в СССР успешное коронарное шунтирование на работающем сердце. 1977 год — пожар в гостинице «Россия» унес жизни 42 человек.



— пожар в гостинице «Россия» унес жизни 42 человек. 1992 год — образовано Российское космическое агентство.



— образовано Российское космическое агентство. 2016 год — на шахте «Северная» в Республике Коми произошел взрыв, погибли 36 шахтеров и спасателей.

Дни рождения и юбилеи 25 февраля

1841 год — родился Пьер Огюст Ренуар , французский живописец, график и скульптор.



, французский живописец, график и скульптор. 1873 год — родился Энрико Карузо , великий итальянский тенор.



, великий итальянский тенор. 1912 год — родился Всеволод Санаев , актер театра и кино, народный артист СССР.



, актер театра и кино, народный артист СССР. 1943 год — родился Джордж Харрисон , британский музыкант, гитарист группы «Битлз».



, британский музыкант, гитарист группы «Битлз». 1959 год — родился Алексей Балабанов, кинорежиссер, сценарист, продюсер.

Кто отмечает дни рождения