Прилепина порекомендовали добавить в школьную программу

Степашин порекомендовал включить книги Прилепина в школьную программу
Telegram-канал «Захар Прилепин»

Член коллегии министерства культуры РФ и президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин порекомендовал включить книги писателя Захара Прилепина в школьную программу. Его слова передает РИА Новости.

Степашин назвал потрясающими книги, посвященные Шолохову.

«Шолохов. Незаконный», «Обитель» — сильнейшая книга о Соловках», — поделился президент РКС.

По словам Степашина, в школьную программу также стоит добавить книги Дмитрия Филиппова, Юрия Полякова и некоторые произведения Александра Проханова.

В январе ТАСС сообщил, что в Болгарии перевели и издали сборник рассказов Захара Прилепина «Собаки и другие люди». Презентация прошла в «Русском доме» в Софии, познакомиться с издателем и переводчиком пришли около 200 человек.

По словам переводчицы Сирмы Александровой, перевести книгу Прилепина на болгарский язык ей помогли стихи Пушкина, которые она учила в детстве в России.

В обращении к болгарским читателям Прилепин назвал книгу одной из самых дорогих для себя, потому что она родилась из попытки понять его питомцев — собак, котов и попугаев.

Ранее европейский музыкант получил медаль Пушкина.

 
