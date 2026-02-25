Размер шрифта
Противолодочный самолет США пролетел рядом с границей Ирана

РИА: американский Boeing P-8A Poseidon пролетел рядом с иранской границей
Reuters

К югу от иранской границы заметили американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что самолет вылетел из Бахрейна и покружил между Ормузским проливом и Персидским заливом перед тем, как направиться обратно.

24 февраля газета The Washington Post, ссылаясь на данные авиационных ресурсов и спутниковые снимки, написала, что США нарастили свое присутствие вблизи Ирана, перебросив более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке после того, как 17 февраля завершился без прорыва второй раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

До этого немецкое издание Bild со ссылкой на экс-агента ЦРУ Джона Кириаку сообщило, что решение о военном ударе США по Ирану уже принято и может быть реализовано уже на этой неделе.

По информации источника в Белом доме, на которого ссылается Кириаку, внутри американского правительства существует раскол. Сторонники военной операции — госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и Объединенный комитет начальников штабов. Против удара выступают вице-президент Джей Ди Вэнс и глава разведки Тулси Габбард.

Ранее на отправленном угрожать Ирану авианосце США прорвало канализацию.

 
