«Они не в том месте катались». Тела детей бывшей солистки «Вороваек» нашли в овраге

Дети бывшей вокалистки группы «Воровайки» Яны Павловой погибли при катании на санках со склона горы в Оренбургской области. Тела 22-летней дочери и десятилетнего сына артистки были найдены в овраге. Артистка рассказала, что ее дети не заметили яму из-за выпавшего снега. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В селе Подгородняя Покровка Оренбургской области при катании на санках погибли дети бывшей участницы группы «Воровайки» Яны Павловой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«22-летняя дочь и десятилетний сын певицы Яны Павловой пошли кататься на санках. Они упали с крутого оврага и получили травмы, несовместимые с жизнью . Дети артистки погибли»,

— сообщил канал.

Продюсер группы Никита Надыктов подтвердил «Газете.Ru» эту информацию: «Мы приносим Яне искренние соболезнования и желаем пережить эту ужасную трагедию! Конечно же, мы поможем материально».

Обстоятельства трагедии

Как сообщили в следственном управлении СК России по Оренбургской области, тела женщины и ребенка нашли в овраге вечером 22 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Глава Подгородней Покровки Максим Кабанов уточнил, что ЧП произошло на склоне горы, являющейся памятником природы «Красное урочище».

«Дикие горки, овраги, склоны у рек, насыпи, мосты не предназначены для спусков. Под снегом могут скрываться камни, лед, металлические конструкции. Скорость развивается мгновенно, а управлять тюбингом невозможно»,

— написал чиновник.

Местный портал Orenday также указал, что этот овраг не пригоден для катания и опасен из-за глубоких впадин и различных препятствий, скрытых под снегом.

По данным издания, Павлова занялась поисками детей вскоре после того, как те не вернулись домой в обещанное время.

«По расположенным вблизи этого места камерам было выяснено, что еще в 15:20 они еще были на горе, а уже в 15:35 исчезли из объектива . Примерно в это же время в оперативные службы поступило сообщение об обнаруженных в овраге телах», — пишет издание.

Сама Павлова рассказала телеканалу «360», что ее дети погибли, поскольку из-за свежевыпавшего снега не заметили яму на большой горке и упали в нее.

« Они не на том, не на нужном месте катались », — объяснила артистка и рассказала, что детей похоронят завтра.

Яне Павловой 43 года. В 1999 году она одержала победу в конкурсе «Золотой голос Урала», после чего вошла в группу «Воровайки», созданную музыкантами и продюсерами Спартаком Арутюняном и Юрием Алмазовым. В 2003 году она вышла замуж за футболиста Анатолия Павлова и родила от него дочь Анну. Через несколько лет мужчину посадили в тюрьму, а в 2018 году он скончался.

После этого она вышла замуж за Алексея Куцурубова, от которого родила сына, однако в 2020 году мужчина умер в возрасте 35 лет. В 2021 году она ушла из коллектива, продолжив сольную карьеру.