В США уничтожен самый крупный архив рассекреченных документов об НЛО

Daily Mail: в США уничтожили крупнейший архив документов об НЛО
Marko Aliaksandr/Shutterstock/FOTODOM

Сразу после распоряжения президента США Дональда Трампа о публикации всех материалов о внеземной жизни был уничтожен крупнейший публичный архив рассекреченных документов о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

20 февраля с главного сервера сайта Black Vault пропали сотни гигабайтов данных. Сайт является онлайн-архивом, который в течение 30 лет пополняет исследователь Джон Гринуолд — младший. За эти годы он направил властям свыше 11 тыс. запросов о раскрытии информации и собрал более 3,8 млн рассекреченных документов.

По словам Гринуолда, он не считает происшедшее однозначной диверсией, однако не исключает такую возможность. Он пояснил, что, кроме исчезновения данных, также изменились права доступа к некоторым директориям. Исследователь пообещал восстановить архив из резервных копий.

20 февраля Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что поручит Пентагону опубликовать информацию о внеземной жизни и НЛО.

Ранее в США раскрыли многолетний обман о существовании НЛО.

 
