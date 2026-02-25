Размер шрифта
Поиски пропавшей в Смоленске девочки не станут останавливать на ночь

Pixabay

Поиски пропавшей девятилетней девочки в Смоленске не прекратятся ночью, волонтеры намерены продолжать работу до достижения результата. Об этом сообщила ТАСС представительница поисково-спасательного отряда «Сальвар» Юлия с позывным Бунтарка.

«На данный момент речи о прекращении поиска не идет. Будем искать до победного», — сказала она.

Утром 24 февраля в смоленском управлении Следственного комитета сообщили, что местные жители ищут девятилетнюю девочку, которая ушла из дома и пропала. По предварительной информации, школьница вышла из дома утром 24 февраля, чтобы выгулять собаку, однако обратно домашний питомец вернулся один.

По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело. Следователи также перечислили приметы девочки: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Отмечается, что она вышла из дома в темной куртке с цветными пятнами и ярко-голубых лыжных штанах.

Ранее в Свердловской области нашли школьницу, которая провела на кладбище ночь.

 
