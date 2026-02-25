Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

На северо-западе Белоруссии продается деревня Веселуха

РИА: владелец деревни Веселуха на северо-западе Белоруссии продает ее за $10 тыс.
Mindaugas Kulbis/AP

Владелец белорусской деревни Веселуха недалеко от границы с Литвой продает населенный пункт после неудачной попытки создать там агроусадьбу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные порталов по продаже недвижимости.

«В продаже целая деревня на три двора в живописнейшем уединенном месте, частная собственность. Тридцать тысяч белорусских рублей, или примерно 10 524 доллара», — говорится в объявлении.

Веселуха находится в пяти километрах от города Поставы, а также в 20 километрах от границы с Литвой. Деревня находится в живописном месте на опушке леса рядом с рекой, в ней — три неиспользуемых строения и колодец. Канализация в населенном пункте отсутствует, подведено электричество, дома отапливаются с помощью печи.

По данным издания «Сельская газета», нынешний владелец приобрел участок у частных лиц с целью создания агроусадьбы, однако не сумел реализовать проект.

В Юньковском сельсовете, в состав которого входит Веселуха, в настоящее время продают три пустующих дома в двух деревнях по цене в одну базовую величину — 45 белорусских рублей (около 1,2 тыс. российских рублей, или $15,8). С начала текущего года таким образом удалось продать два дома.

В начале февраля дом, расположенный недалеко от центра Европы, продавали за 1,2 тыс. рублей.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!