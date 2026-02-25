На северо-западе Белоруссии продается деревня Веселуха

РИА: владелец деревни Веселуха на северо-западе Белоруссии продает ее за $10 тыс.

Владелец белорусской деревни Веселуха недалеко от границы с Литвой продает населенный пункт после неудачной попытки создать там агроусадьбу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные порталов по продаже недвижимости.

«В продаже целая деревня на три двора в живописнейшем уединенном месте, частная собственность. Тридцать тысяч белорусских рублей, или примерно 10 524 доллара», — говорится в объявлении.

Веселуха находится в пяти километрах от города Поставы, а также в 20 километрах от границы с Литвой. Деревня находится в живописном месте на опушке леса рядом с рекой, в ней — три неиспользуемых строения и колодец. Канализация в населенном пункте отсутствует, подведено электричество, дома отапливаются с помощью печи.

По данным издания «Сельская газета», нынешний владелец приобрел участок у частных лиц с целью создания агроусадьбы, однако не сумел реализовать проект.

В Юньковском сельсовете, в состав которого входит Веселуха, в настоящее время продают три пустующих дома в двух деревнях по цене в одну базовую величину — 45 белорусских рублей (около 1,2 тыс. российских рублей, или $15,8). С начала текущего года таким образом удалось продать два дома.

В начале февраля дом, расположенный недалеко от центра Европы, продавали за 1,2 тыс. рублей.