Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В Тульской области уничтожили два беспилотника ВСУ

Миляев: силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Тульской области
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы уничтожили два украинских беспилотника. Пострадавших нет», — говорится в публикации.

Миляев уточнил, что, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

При этом в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

24 февраля пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области рассказала, что взрывотехники обезвредили семь неразорвавшихся беспилотников после массовой атаки ВСУ на регион в феврале.

По информации ведомства, общая масса обезвреженного в тротиловом эквиваленте составила порядка 200 килограммов. Каждый беспилотник нес боевой заряд с радиусом поражения более 500 метров.

В пресс-службе УФСБ уточнили, что ВСУ направляли дроны на объекты промышленности и гражданской инфраструктуры Волгоградской области.

Ранее украинские войска атаковали пассажирский автобус в Брянской области.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!