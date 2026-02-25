В Тульской области уничтожили два беспилотника ВСУ

Миляев: силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Тульской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы уничтожили два украинских беспилотника. Пострадавших нет», — говорится в публикации.

Миляев уточнил, что, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

При этом в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

24 февраля пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области рассказала, что взрывотехники обезвредили семь неразорвавшихся беспилотников после массовой атаки ВСУ на регион в феврале.

По информации ведомства, общая масса обезвреженного в тротиловом эквиваленте составила порядка 200 килограммов. Каждый беспилотник нес боевой заряд с радиусом поражения более 500 метров.

В пресс-службе УФСБ уточнили, что ВСУ направляли дроны на объекты промышленности и гражданской инфраструктуры Волгоградской области.

Ранее украинские войска атаковали пассажирский автобус в Брянской области.