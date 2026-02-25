Размер шрифта
Отдыхавший на Канарах король Норвегии попал в больницу

Норвежского короля Харальда из-за обезвоживания положили в больницу на Тенерифе
Francisco Seco/AP

89-летнего короля Норвегии Харальда V госпитализировали на Канарских островах. Об этом сообщается на сайте норвежского королевского дома.

Монарха положили в больницу на острове Тенерифе. Он проходит лечение в связи с инфекцией и обезвоживанием. Врачи назвали его состояние хорошим.

Сообщается, что придворный медик Харальда V отправится на Тенерифе, где король с супругой проводят зимние каникулы.

В марте 2024 года король Норвегии вернулся на родину из Малайзии, где он был госпитализирован. 27 февраля стало известно, что Харальд V был госпитализирован во время отдыха в Малайзии после обнаружения у него инфекции. Издание AP со ссылкой на пресс-службу королевского двора сообщило, что королю Норвегии установили временный кардиостимулятор в больнице в Малайзии.

