Суточный прирост числа пациентов с COVID-19 в России упал примерно на 20%
Темпы суточного роста числа заразившихся коронавирусом нового типа в России снизились с почти 30% в начале распространения вируса до менее чем 10% на сегодняшний день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает ТАСС.
Причиной подобной положительной динамики является режим самоизоляции населения, отметил Попова. Она подчеркнула, что он «дал очень много» в условиях пандемии коронавируса.
Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила высокий уровень выявления бессимптомных носителей вируса, их доля от общего числа подтвержденных случаев в России превышает 45%.
Всего в России COVID-19 диагностирован у 80 949 человек, из них излечились 6 767 человек, скончались – 747.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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