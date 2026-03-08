Не менее 10 человек пострадали при атаке ВСУ на многоквартирный дом в Васильевке

В Васильевке в результате атаки беспилотника пострадали как минимум 10 человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона самолетного типа нанесли удар по многоквартирному дому в городе Васильевке в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация Васильевского муниципального округа.

«По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек», — говорится в заявлении.

Более того, один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб — они ликвидируют начавшийся после атаки пожар и разбирают завалы. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Как пишет ТАСС со ссылкой на главу муниципального округа Наталью Романиченко, спасти не удалось женщину. По словам чиновницы, один многоквартирный дом оказался почти полностью разрушен. В зданиях вокруг выбиты окна, в доме на соседней улице обрушился подъезд. При этом военнослужащие ВСУ предпринимают попытки атаковать сотрудников оперативных служб, которые занимаются устранением последствий удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее в Запорожской области сняли на видео автомобиль, загоревшийся в результате атаки БПЛА.