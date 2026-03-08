Медведев поздравил россиянок с 8 Марта

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил жительниц страны с Международным женским днем. Он опубликовал соответствующее видеообращение в своем Telegram-канале.

По словам политика, российские женщины своим трудом приближают победу РФ в конфликте с Украиной.

«Самые искренние слова благодарности женщинам, которые несут службу в Вооруженных силах [РФ], работают в зоне специальной военной операции, трудятся на производствах, в госпиталях, занимаются волонтерской деятельностью», — сказал Медведев.

Он пожелал россиянкам крепкого здоровья и счастья, а также благополучия в семье и спокойствия за близких.

До этого пресс-служба Кремля опубликовала видеообращение главы государства Владимира Путина, в котором он поздравил жительниц РФ с Международным женским днем. Как отметил российский лидер, 8 Марта — это праздник, который отмечают с самыми светлыми и теплыми чувствами. Он подчеркнул, что мужчины восхищаются женщинами. Милосердная и по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее, добавил президент.

Ранее Путин призвал оценивать вклад мужчин и женщин одинаково.