Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ

Гладков: в Белгородской области после удара ВСУ повреждена энергоинфраструктура

Белгород и Белгородский район Белгородской области подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток», — написал глава региона.

Гладков добавил, что в результате удара никто не пострадал. По его словам, сейчас на местах работают аварийные службы.

Накануне Гладков сообщил, что украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата нанесли удар по социальному объекту в селе Мешковое в Шебекинском округе. Глава региона подчеркнул, что в результате атаки пострадал мирный житель. Он самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу.

Ранее СМИ сообщили о подготовке Киева к контрнаступлению под Белгородом.