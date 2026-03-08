Россиянин выложил картинку Деда Мороза в соцсети и был оштрафован

ОН: в Плесецке мужчину оштрафовали за фото со свастикой

Мужчина из Архангельской области получил штраф за фото, которые он опубликовал в соцсетях. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, сотрудники местного управления ФСБ обнаружили на странице жителя Плесецка во «ВКонтакте» несколько изображений, которые расценили как пропаганду экстремистской символики.

На одном из фото была статуя Адольфа Гитлера в музее. Помимо этого, он опубликовал картинку, на которой был изображен Дед Мороз со свастикой и другой символикой нацистской Германии.

Также сообщается, что во время нахождения в колонии еще до проверки ФСБ он сделал татуировку с орлом-символом той же идеологии.

В отношении россиянина составили протокол по статье о демонстрации нацистской символики.

«В суде мужчина признал вину и пояснил, что давно не пользуется страницей», – сообщается в публикации.

В результате фигурант получил штраф. Свою страницу после суда он сделал закрытой.

