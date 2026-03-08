Россиянам назвали лекарства, после приема которых лучше не садиться за руль

Эксперт Браун: после приема валокордина и корвалола нельзя управлять автомобилем

После приема корвалола и валокордина нельзя садиться за руль, поскольку они могут влиять на способность управления автомобилем. Об этом РИА Новости сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Она отметила, что перед применением любых лекарств стоит проконсультироваться с врачом, а перед поездкой за рулем убедиться — сказываются ли данные лекарства на способности управлять автомобилем.

Среди лекарств влияющих на управление транспортом, кроме корвалола и валокордина, также порошки от простуды, антигистаминные препараты, которые могут вызывать выраженную сонливость и заторможенность, отметила Браун.

Эксперт уточнила, что среди опасных препаратов для вождения могут быть обезболивающие сиропы от кашля, а также ряд транквилизаторов, угнетающих центральную нервную систему.

До этого врачи рассказали, что сон менее шести часов в сутки может быть сопоставим по последствиям алкогольного опьянения, а в таком состоянии садиться за руль не рекомендуется.

По словам испанского невролога Селии Гарсии Мало, человек, который спал недостаточно, на следующий день испытывает снижение концентрации, замедление реакции и ухудшение когнитивных функций. В таком состоянии, отметила врач, управление автомобилем может быть столь же рискованным, как вождение в нетрезвом виде.

Ранее врачи предупреждали о риске зависимости от корвалола и валокордина у пожилых людей.