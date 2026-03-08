Размер шрифта
Врач назвала вирусы, которые могут изменить структуру и стать опаснее

Вирусолог Малинникова заявила о риске появления нового опасного патогена
Cryptographer/Shutterstock/FOTODOM

Появление нового патогена, который может вызвать высокую летальность среди людей, на сегодняшний день не исключается. Об этом ТАСС сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.

По ее словам, сегодня фиксируются тяжелые инфекции, вызванные вирусами, которые ранее считались хорошо известными, но уже немного изменились. Она отметила, что также существует вероятность появления нового патогена с высоким уровнем летальности.

Малинникова указала, что особое внимание специалистов сейчас приковано к Птичий грипп и Вирус Нипах, поскольку эти вирусы способны изменить свою структуру. Кроме того, она обратила внимание на проблему лекарственной устойчивости при Туберкулез.

Вирусолог также подчеркнула, что угрозу может представлять биотерроризм. По ее словам, развитие генной инженерии может повлиять на возможность создания искусственных патогенов, включая бактерии и вирусы.

Она пояснила, что у человека существует врожденный иммунитет, который первым сталкивается с инфекцией и позволяет организму познакомиться с ней. После этого формируется адаптивный, специфический иммунитет, который играет важную роль в способности организма снова бороться с инфекцией при повторной встрече.

Малинникова добавила, что огромную роль в борьбе с инфекционными заболеваниями играет вакцинация. По ее словам, если отказаться от вакцин, это может привести к тяжелым последствиям, и более половины населения может столкнуться со страшными последствиями от таких заболеваний, как корь, краснуха и дифтерия.

Также она отметила важность барьерных функций иммунитета. По ее мнению, в будущем значительную роль могут сыграть микробиота человека и иммунные препараты. Врач предположила, что со временем борьба с патогенами может происходить на уровне бактерий, которые будут самостоятельно находить и нейтрализовать возбудителей.

Ранее врачи предупреждали о росте респираторных инфекций весной из-за перепада температур и гиповитаминоза.

 
