«А у нас все бабам счастья простить не могут». Насте Ивлеевой — 35

Телеведущей и блогеру Насте Ивлеевой сегодня исполнилось 35 лет. Она родилась 8 марта 1991 года в деревне Разметелево Ленинградской области. Отец Ивлеевой Вячеслав ушел из семьи, когда она была ребенком, поэтому долгое время их отношения были натянутыми.

До того как стать популярной, Ивлеева работала мастером по маникюру и хостес в петербургских ночных клубах. В 2013 году она начала снимать вайны (короткие юмористические ролики), которые были популярны в соцсетях.

В 2017 году Ивлееву позвали вести шоу «Орел и Решка. Перезагрузка», это сделало ее известной на всю страну. Также блогерша запустила свои шоу на YouTube, снималась в сериалах и основала компанию по производству чипсов. и энергетиков.

Ивлеева несколько раз попадала в крупные скандалы.

В 2018 году в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) она заявила о том, что «15 сантиметров — это приговор» для мужчины. Это стало поводом для создания множества мемов в соцсетях.

В 2023 году Ивлеева потребовала от гостьи своего AgentShow съесть мясо морской свинки за отказ показать фотографии и переписки на телефоне. За это пользователи сети обвинили ее в живодерстве. Блогерше пришлось извиняться и удалять сцену с мясом свинки из шоу.

В том же году она организовала мероприятие в клубе Mutabor в Москве, которое окрестили как «голая вечеринка». Кадры со звездными гостями в откровенных нарядах разлетелись по СМИ и соцсетям и вызвали непонимание и гнев со стороны общественности. После «голой вечеринки» с Ивлеевой расторгли рекламные контракты крупнейшие партнеры, а органы власти начали проверку ее бизнеса.

Скандал с «голой вечеринкой» вынудил Ивлееву на время пропасть из медийного поля. В мае 2024 года она рассказала, что ездила на линию соприкосновения в Донбассе и переосмыслила свои ценности. Блогерша сменила имидж и контент на более сдержанный.

В марте 2025 года Ивлеева объявила о запуске первого крупного проекта после долгого перерыва — деревенского реалити-шоу «Чегеря».

Личная жизнь Ивлеевой также широко обсуждается. С 2019 по 2021 годы она была замужем за рэпером Элджеем. В 2024 году стала женой телеведущего Филиппа Бегака. В соцсетях ходили слухи, что второй брак Ивлеевой — это «чистая фикция».

«А у нас все бабам счастья простить не могут!» — комментировала эту информацию Ивлеева у себя в соцсетях.

Фотографии Ивлеевой в разные периоды жизни — в галерее «Газеты.Ru».