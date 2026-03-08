Размер шрифта
В Германии фразой «не наша война» оценили происходящее в Иране

Вице-канцлер ФРГ Клингбайль фразой «не наша война» оценил действия США в Иране
Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отверг участие Берлина в конфликте США, Израиля и Ирана, назвав его «не нашей войной». Об этом сообщает Politico.

Клингбайль заявил, что, хотя иранское правительство является «террористическим режимом», у него «значительные сомнения» относительно действий США и Израиля. По его словам, удары по Ирану вряд ли приведут к решению проблемы и соответствуют международному праву.

«Я говорю очень четко: это не наша война. Мы не будем участвовать в этой войне», – сказал он.

До этого сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время визита в Белый дом потребовал от президента США Дональда Трампа ответов по Ирану. В частности, главу немецкого правительства интересовал вопрос, продумал ли американский лидер план окончания военной операции в Исламской Республике.

Ранее экс-госсекретарь раскрыл, чем обернется война в Иране для США.

 
